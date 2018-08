Schwester erstochen: Lebenslang für Afghanen

WIEN — Ein Afghane, der am 18. September 2017 in Wien-Favoriten seine jüngere Schwester mit einem Kampfmesser getötet hat, um die Ehre seiner Familie wiederherzustellen, ist am Mittwoch am Straflandesgericht zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Schuldspruch der Geschworenen wegen Mordes fiel einstimmig aus.

„Mit dieser Tat haben Sie sich außerhalb der Gesellschaft gestellt. Dafür kann es nur die Höchststrafe geben“, stellte der vorsitzende Richter Stefan Apostol in der Urteilsbegründung fest. Die besondere Brutalität und die besonders verwerfliche Motivlage wären bei der Strafbemessung zu berücksichtigen gewesen. Das Motiv wurzle „in einem verschrobenen Ehrgefühl, das mit den Wertvorstellungen der mitteleuropäischen Gesellschaft nicht in Einklang zu bringen ist“, meinte Apostol. Zudem betonte er unter Verweis auf das Gutachten des forensischen Anthropologen Fabian Kanz, der Angeklagte wäre im Tatzeitpunkt über 21 Jahre alt und damit als Erwachsener zu betrachten gewesen. Der Afghane hatte behauptet, er wäre am 1. Jänner 1999 zur Welt gekommen.

„Ich habe eine Straftat begangen“

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Verteidiger Nikolaus Rast legte Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein. Sein Mandant hatte sich zum Mordvorwurf schuldig bekannt: „Ich gestehe.“ Zu weiteren Angaben war der Afghane nicht bereit, Fragen wollte er nicht beantworten: „Ich möchte um Verzeihung bitten. Ich habe eine Straftat begangen. Ich möchte nicht mehr weiter sprechen.“ Die Straftat habe er „wegen der Kultur begangen“, fügte er noch hinzu. Seine zum Tatzeitpunkt mindestens 16-jährige Schwester hatte sich immer mehr gegen die väterlichen Vorgaben aufgelehnt.