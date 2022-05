Schwierige Suche

Kommentar zur „Minister-Suche“.

Polit-Auguren hätten eher darauf gewettet, dass dieser Tage zuerst Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck ihren Rückzug aus der Bundesregierung bekannt gibt.

Wenn überhaupt, war nur ein sehr kleiner Kreis über den am Montag zuvor verlauteten Polit-Rückzug von Elisabeth Köstinger informiert, sogar bis hinein in gewöhnlich gut informierte Parteikreise konnte man Überraschung über Köstingers Schritt konstatieren. Schramböck blieb am Nachmittag nur mehr die Bühne eines Video-Rücktritts.

Der Ball liegt nun bei Bundeskanzler Karl Nehammer, der nach seiner samstägigen Wahl zum ÖVP-Bundesparteiobmann auch mit seinem neuen Team die Regierungsarbeit wieder in ruhiges Fahrwasser bringen muss — wohl auch mit geänderten Kompetenzverteilungen.

Ein solches Team auf die Beine zu stellen ist angesichts der aktuellen politischen Gemengelage kein leichtes Unterfangen. Denn eines darf man nicht übersehen: Die politischen Gepflogenheiten haben sich radikal geändert, der Umgangston ist zeitweise nicht nur rau, sondern unter jeder Kritik.

Fachlich wie politisch versierte Kapazunder werden es sich dreimal überlegen, sich auf das Minenfeld Politik zu begeben. Doch genau solche Leute braucht Österreich in dieser schwierigen Situation mehr denn je.