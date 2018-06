Sebastian bringt israelisches Eis zum Schmelzen

Benjamin Netanyahu nennt ihn „Sebastian“. Israels Regierungschef ist offenbar höchst angetan von dem Gast aus Österreich. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat es auch nicht an freundlichen Gesten fehlen lassen. Und so ist die Eisschicht, die sich wegen der FPÖ-Regierungsbeteiligung über die bilateralen Beziehungen gelegt hat, nach dem dreitägigen Besuch in Israel etwas weggeschmolzen. Noch nicht soweit, dass Israel den Boykott der FPÖ-Minister sowie der auf FPÖ-Ticket ins Kabinett eingezogenen Außenministerin Karin Kneissl (parteilos) beendet, aber doch soweit, dass die Entkrampfung sichtbar wird.

Israel intensiviert Kontakte zum Außenministerium

Er habe den Generalsekretär des israelischen Außenministeriums, Yuval Rotem, angewiesen, die Kontakte zum österreichischen Außenministerium zu intensivieren, sagt Netanyahu gestern nach dem Treffen mit Kurz, den er als einen „wahren Freund von Israel und des jüdischen Volkes“ bezeichnete. Dass Kurz gesagt hatte, Österreicher seien in der Nazi-Zeit nicht nur Opfer, sondern auch Täter gewesen, „sind mutige und kühne Worte“, befand Netanyahu. Schließlich wolle er „Sebastian“ noch sagen, wie „bewegt“ er war, „wie bewegt viele Israelis, weil du tatsächlich Dinge nach vorwärtsbringst“ – so auch die Beziehungen zwischen Israel und Österreich.

Faßmann tat, was Mitterlehner verweigert hatte

Auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), der Kurz nach Israel begleitet, konnte die Eisschmelze an einem konkreten Beispiel erleben: Er unterzeichnete mit seinem israelischen Amtskollegen Ofir Akunis am Montag in Jerusalem ein Forschungsabkommen. Das 1994 geschlossene Abkommen wurde im Jahr 2000 nach dem Eintritt der FPÖ in die damalige Regierung ausgesetzt. Die Erneuerung des Abkommens war eigentlich schon 2013 beschlossen worden und sollte 2015 besiegelt werden. Der damalige Wissenschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) wollte aber nicht — wie von Akuis gefordert — die Unterschrift in Jerusalem leisten. Israel ist die Örtlichkeit deshalb so wichtig, weil es Jerusalem und nicht Tel Aviv als seine Hauptstadt betrachtet. Die meisten Staaten sehen das anders — auch Österreich betrachtet Ostjerusalem als von Israel besetztes Gebiet, das die Palästinenser zur Hauptstadt ihres künftigen Staates machen wollen. So bleibt die österreichische Botschaft anders als die der USA in Tel Aviv. Die formale Anerkennung der Hauptstadt Jerusalem gibt es auch mit Kurz nicht, aber den Gefallen einer Vertragsunterzeichnung an diesem heiklen Ort wollte der Kanzler den Gastgebern offenbar doch machen. Das sind die Gesten, die Netanyahu freuen.

Besuch der Klagemauer hinterließ Eindruck

Und so hoben israelische Medien auch Kurz‘ Besuch an der Klagemauer in Jerusalem besonders hervor. Die Jerusalem Post machte am Montag sogar ihren Aufmacher daraus. „Der österreichische Kanzler stattet der Klagemauer einen Besuch ab, ein Schritt, den die meisten EU-Leader vermeiden“, lautet der Titel der Montag-Ausgabe. Kurz hatte das Heiligtum der Juden am Vortag besucht.

Besuche der „Westlichen Mauer“ gelten als heikel, befindet sie sich doch in besetztem Gebiet. Politikerbesuche könnten als Parteinahme für Israels Hauptstadtanspruch ausgelegt werden. Deshalb hat Kurz seine Visite auch als „privat“ deklariert.

Auch den Abschluss seiner Israel-Visite bildete am Montag Abend ein Termin in Jerusalem: In einer Rede vor dem American Jewish Committee (AJC) bezeichnet Kurz die Unterstützung Israels aus Staatsräson. „Als Österreicher werden wir Israel unterstützen, wann immer es gefährdet ist.“ Und einmal mehr erklärte der Bundeskanzler, dass „viele, zu viele Österreicher nichts gegen das Nazi-Regime getan haben“.