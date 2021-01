Die Einschränkungen der Kontaktmöglichkeiten im vergangenen Frühjahr brachten viel Freizeit, die kreativ gefüllt werden konnte. Bestseller-Autor Sebastian Fitzek hatte die Idee für einen Wettbewerb mit Geschichten, die in dieser Zeit entstanden sind.

Unter dem Hashtag #wirschreibenzuhause konnten alle, die wollten, kurze Geschichten einreichen. Insgesamt 1142 Geschichten wurden für den Wettbewerb eingereicht. Die Gewinner-Geschichten sind nun als Buch veröffentlicht worden, mit dem passenden Titel „Identität 1142“.

Die inhaltlichen Vorgaben erwiesen sich dabei keinesfalls als einengend für die Kreativität der Autoren. Sei es die blutige Rache für eine leichtfertig ausgelöste Tragödie oder der Denkzettel für nerviges Verhalten — die Autoren haben sich zahlreiche Variationen einfallen lassen, eine spannende Geschichte zu entwerfen.

Insgesamt 23 Kurzkrimis hat Sebastian Fitzek für das Buch zusammengestellt. Die Wettbewerbsgewinner werden ergänzt durch Beiträge etablierter Autoren wie Ursula Poznanski, Charlotte Link und Romy Hausmann. Wer das Buch kauft, tut zudem etwas Gutes.

Autoren, Verlage und Produzenten haben auf Honorare und Einnahmen verzichtet, so dass der Droemer Verlag, in dem das Buch erschienen ist, alle Gewinne an das Sozialwerk des Deutschen Buchhandels geben kann.

Sebastian Fitzek: Identität 1142. 23 Quarantäne Kurzkrimis.

Droemer Verlag, München, 368 Seiten, 20,60 Euro