Sechs Jahre nutzen

Kommentar zu politischem Marathon.

Marathon — das klingt nach Dauer, Ausdauer und Anstrengung. Ein sportlicher Marathon ging am Sonntag in Linz über die Bühne, der Sieger schaffte die etwas mehr als 42 Kilometer in knapp zwei Stunden und zehn Minuten — eine Topleistung.

Ein anderer Marathon hat am Samstag begonnen, nämlich der politische Marathon namens Legislaturperiode. Im Gegensatz zum Laufsport geht es hier nicht darum, in Bestzeit ins Ziel zu kommen, vielmehr gilt es, die zur Verfügung stehende Zeit von sechs Jahren bestmöglich zu nutzen.

LH Thomas Stelzer hat das in seiner Regierungserklärung so formuliert: „Machen wir aus dieser längsten Periode aller Bundesländer die längste Arbeitsperiode in Österreich. Bauen wir gemeinsam an unserem Oberösterreich als Heimat für Zukunft“.

Zu tun gibt es viel, auch das hat Stelzer betont. Ob Klimaneutralität, die Sicherung der Pflege, die Bildung oder auch die soziale Absicherung: Diese und viele Vorhaben mehr müssen in diesen sechs Jahren vorangebracht werden. Dafür braucht man — so ist das nun einmal beim Marathon — einen langen Atem, man braucht aber auch die konkrete Vorstellung, wie das Land nach sechs Jahren aussehen soll. Und dann kann der Wähler überprüfen, ob die Versprechen vom Start bis zum Zieleinlauf auch in die Tat umgesetzt wurden.