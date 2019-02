Sechs Tote bei Brand auf Schiffkutter in Südafrika

Bei einem Brand auf einem Fischkutter in Südafrika sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Wie die Rettungskräfte am Freitag mitteilten, war das Feuer am Donnerstag auf einem Schiff ausgebrochen, das im Hafen von Durban vor Anker lag. Die Einsatzkräfte hätten die ganze Nacht über gegen die Flammen gekämpft und am Freitag gegen 2.00 Uhr schließlich die Brandopfer gefunden.

Drei Insassen des Kutters konnten bereits am Donnerstag verletzt gerettet und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei leitete Ermittlungen zur Brandursache ein.