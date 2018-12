Sechs Tote bei Massenpanik in Diskothek bei Ancona

ANCONA — Bei einer Massenpanik in einer Diskothek nahe der Adriastadt Ancona sind in der Nacht auf Samstag sechs Menschen — fünf Jugendliche und eine Mutter — ums Leben gekommen. Dutzende weitere wurden nach Angaben der Feuerwehr bei dem Unglück bei einem Rap-Konzert in Corinaldo verletzt. Auslöser in dem Ermittlern zufolge überfüllten Lokal war vermutlich Reizgas.

Bei den Toten soll es sich um zwei Burschen und drei Mädchen im Alter von 14 bis 16 Jahren handeln. Außerdem kam eine 39-jährige Frau ums Leben, die ihre Tochter zu dem Konzert des bei Teenagern besonders beliebten Mailänder Rappers Sfera Ebbasta begleitet hatte. 14 Konzertbesucher wurden nach Angaben der Feuerwehr schwerst verletzt. Bei 60 weiteren Personen war der Zustand weniger kritisch.

Die Tragödie ereignete sich in der Diskothek „Lanterna Azzurra“ (Blaue Laterne), noch bevor der Rapper seinen Auftritt begann. Die Menge geriet nach Angaben der Feuerwehr vermutlich in Panik, als Reizgas im Gedränge versprüht wurde. Die meist jungen Konzertbesucher versuchten zu fliehen. Die Menschen drängten zu den Notausgängen. Sanitäter berichteten, viele der Verletzten hätten teils schwere Quetschungen, aber auch Knochenbrüche davongetragen. In der Disco befanden sich angeblich wesentlich mehr Personen als erlaubt. Nach Ermittlerangaben hätten zum Konzert des Rap-Stars maximal 870 Personen zugelassen werden dürfen, 1300 Eintrittskarten seien aber verkauft worden.

Verdächtiger ausgeforscht

Laut Medienberichten hat die Polizei gestern einen minderjährigen Jugendlichen aus Ancona identifiziert, der die Massenpanik mit Pfefferspray ausgelöst haben soll. Der Bursche, der im Lokal eine schwarze Kappe trug, wurde mithilfe von Zeugen identifiziert. Das Ergebnis einer ersten Befragung stand gestern noch aus.