Sechs von zehn Väter werden beschenkt

Süßes, Selbstgemachtes und Gutscheine sind die Klassiker am Vatertag

LINZ — Der Vatertag genießt zwar hierzulande nicht den Stellenwert wie der Muttertag, dennoch dürfen sich knapp 60 Prozent der Männer am Sonntag zu ihrem Ehrentag über Geschenke freuen, wie eine von Merkur in Auftrag gegebene market.com-Umfrage ergab. Demnach beschenken rund 37 Prozent der Österreicher-(innen) ihre Väter — 39 Prozent der Frauen den eigenen Vater, 21 Prozent ihre Partner. Und selbst jeder dritte Mann hat für seinen Vater ein Geschenk parat.

Bei diesen rangieren Süßigkeiten und Pralinen mit 17 Prozent auf Platz 1, gefolgt von Torten und Kuchen (14) sowie Selbstgemachtem (12 Prozent). Aber auch Wertgutscheine (10 Prozent), Fotos und Wein (je 9 Prozent) sowie Spirituosen (8 Prozent) und Bier (7 Prozent) erfreuen sich großer Beliebtheit.

Kräuter zum Grillen

Wer glaubt, dass Blumengeschenke nur etwas für Mütter sind, der irrt. Diese werden auch für Väter immer beliebter, weiß Rudolf Hajek, der Bundesinnungsmeister der heimischen Gärtner und Floristen. Werden Schnittblumen gewählt, so steht die natürliche, eher rustikale Gestaltung im Vordergrund. Beliebt sind auch Topfpflanzen für den Wohnbereich, aber ebenso für den Garten. Ein Tipp für Spätentschlossene: Besonders gut kommt bei Männern ein Kräuterkorb an, vor allem wenn er mit Grillwerkzeug, Gutscheinen etc. kombiniert wird.