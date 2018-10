Seehofer deutet Abgang an

Am Tag nach dem schwarzen Wahlsonntag hatte die CSU-Spitze die Einheit betont und Beratungen über die Ursachen des Absturzes auf den Spätherbst vertagt. Doch an der CSU-Basis pfeifen manche auf die Regie im Münchener Franz Josef Strauß-Haus. Am Dienstag preschte der Vorsitzende des CSU-Kreisverband Kronach, Jürgen Baumgartner, mit der Forderung nach dem Abgang von CSU-Chef Horst Seehofer vor: „Nach dieser Regierungsbildung wollen wir einen Parteitag mit dem Ziel (…) Horst Seehofer abzulösen.“ Nach dem Willen des größten Bezirksverbands soll die Wahl auf einem Sonderparteitag aufgearbeitet werden. „Gestern war die Stimmung ganz klar für einen Parteitag“, berichtete Bezirkschefin Ilse Aigner am Dienstag aus der Sitzung des Bezirksvorstands von Oberbayern am Vorabend. Oberbayern ist Seehofers Heimatbezirk.

Dem Parteichef und Bundesinnenminister scheint zu dämmern, dass seine Tage in der Politik gezählt sind. Denn er machte am Dienstag sehr nach Rücktrittsbereitschaft klingende Andeutungen: Nach der Regierungsbildung in München sei er im Zuge der Wahlanalyse „durchaus“ dazu bereit, über personelle Konsequenzen zu reden. Als Parteivorsitzender habe man für die Entwicklung bei einer Wahl auch Mitverantwortung. „Die nehme ich auch wahr, der werde ich mich auch stellen“, so Seehofer. Und: „Jeder ist ersetzlich. Ich schon allemal.“

Die CSU hatte bei der Landtagswahl nur 37,2 Prozent erzielt, gut zehn Prozentpunkte weniger als 2013. Mangels absoluter Mehrheit ist Ministerpräsident Markus Söder, der nun wohl auch bald Seehofer als CSU-Chef nachfolgen wird, auf einen Koalitionspartner angewiesen. Diesen glaubt er in den Freien Wählern, einer CSU-Abspaltung, auch schon gefunden haben.