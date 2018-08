Seehofer eröffnet Debatte über Zuwanderungsgesetz

Das seit Jahren geforderte Einwanderungsgesetz nimmt Form an. Innenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Eckpunkte für ein Gesetz zur Regelung der Fachkräftezuwanderung vorgelegt, wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtete. Kriterien für die Einwanderung sollten demnach die Qualifikation, das Alter, Sprachkenntnisse, der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzangebots und die Sicherung des Lebensunterhalts sein.

Einheimische nicht mehr bevorzugt

Im Zentrum der Pläne stehen nicht die Hochschulabsolventen, sondern Einwanderer mit Berufsausbildung. Die Regierung besteht künftig nicht mehr auf der umstrittenen Bevorzugung einheimischer Bewerber bei der Besetzung einer offenen Stelle. „Wir verzichten im Grundsatz auf die Vorrangprüfung“, heißt es in dem Papier. Dies gelte nicht nur in den von der Bundesagentur für Arbeit definierten Berufen, in denen akuter Fachkräftemangel herrscht.

Bleibeperspektive für gut integrierte Ausländer?

Nicht erwähnt wird dagegen ein von der SPD vorgeschlagenes Punktesystem. Auch die Möglichkeit eines „Spurwechsels“ — Wechsel bestimmter Asylwerber in ein reguläres Zuwanderungsverfahren — enthält der Text nicht.

Letzteres hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) angeregt. Bei SPD und Opposition stieß er damit auf Wohlwollen, bei der CSU nicht. „Abgelehnten Asylbewerbern den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern, lehne ich ab“, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. „Das könnte dazu führen, Deutschland attraktiver für illegale Zuwanderung zu machen.“ Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU) findet dagegen, Deutschland müsse „gut integrierten Menschen mit Duldung, die bereits hier arbeiten, eine Bleibeperspektive geben“.