Seehofer: „Spaltung Europas“ durch die CDU

Im Asylstreit innerhalb der deutschen Unionsfraktion hat Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer ungewöhnlich scharfe Worte gegen die Unionspartei CDU ergriffen: Es sei die CDU gewesen, „die mit der Flüchtlingsentscheidung 2015 die Spaltung Europas herbeigeführt hat“, sagte er gestern der „Süddeutschen Zeitung“. Seehofer reagierte damit auf ein Schreiben von CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer, in dem sich diese gegen den CSU-Vorschlag ausgesprochen hatte. Dieser sieht vor, Asylwerber bereits an der deutschen Grenze abzuweisen, wenn sie schon in einem anderen EU-Land registriert sind. „Frau Kramp-Karrenbauer stellt uns als Provinzfürsten aus Bayern hin, die die europäische Idee nicht verstanden haben“, ärgerte sich Seehofer.

Unterdessen beharrt Kanzlerin Angela Merkel auf ihrem Standpunkt. Sie wolle über Absprachen mit anderen EU-Ländern an einer europäischen Lösung arbeiten.

SPD-Chefin Nahles ist auf Merkels Seite

Während die bayerische CSU gegen CDU-Chefin Merkel mobil macht, erhält diese Unterstützung von SPD-Parteichefin Andrea Nahles. Sie erklärte, in der Flüchtlingspolitik könne nur mit Europa eine Lösung gefunden werden.

Satire-Magazin meldete Aus für die Union

Wenn in der Politik die Nervosität steigt, schlägt mitunter die Stunde der Satire: Das Satire-Magazin „Titanic“ vermeldete gestern unter einer gefälschten Absenderadresse des Hessischen Rundfunks, dass CSU-Chef Horst Seehofer das Unionsbündnis mit der CDU auflöse. Auch einige Medien fielen kurzzeitig darauf herein und berichteten über die Neuigkeit auf ihren Online-Portalen. Ein CSU-Sprecher machte diesem Spuk aber rasch ein Ende und sprach in Bezug auf die Meldung von „totalem Unsinn“.