Seehofer stellt Türkei mehr Geld in Aussicht

„Ich halte es für gefährlich, sich so von Ankara abhängig zu machen“ — so hatte Horst Seehofer im Mai 2016 damalige CSU-Vorsitzender den EU-Flüchtlingspakt mit der Türkei kritisiert. Nun war er als Innenminister mit EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos in Ankara, um eben dieses Abkommen zu feiern und den Gastgebern mehr Geld in Aussicht zu stellen.

Bei einem Treffen mit seinem Amtskollegen Süleyman Soylu würdigte Seehofer die türkischen Leistungen überschwänglich: „Ohne eure Solidarität wäre das Migrationsproblem in unserer Region so nicht bewältigt worden. Ein ganz herzliches Dankeschön. Das ist eine Leistung, die auch in die Welthistorie eingehen wird.“

Die Türkei will jedoch niicht nur belobigt, sondern auch bezahlt werden. Staatschef Recep Tayyip Erdogan hatte mit einem Öffnen der Grenzen gedroht, sollte die EU nicht mehr zahlen. Es sei über zusätzliche Mittel für die Flüchtlingshilfe gesprochen worden, sagte Seehofer. Darüber müsse nun mit der neuen EU-Kommission, die unter der deutschen Politikerin Ursula von der Leyen am 1. November ihren Dienst antritt, geredet werden. „Ich werde nach Brüssel fahren und der neuen Kommissionspräsidentin meine Eindrücke hier schildern, damit das sehr schnell angegangen wird.“

Der türkische Innenminister werde außerdem eine Liste zusammenstellen mit Punkten, bei denen Deutschland helfen könne.

Seehofer reiste gestern nach Griechenland weiter, wo er sich ein Bild von der Lage der immer zahlreicher aus der Türkei kommenden Migranten machen wollte.

Italien will schneller abschieben

Die italienische Regierung hat unterdessen ein Maßnahmenpaket vorgestellt, mit dem die Rückführung von Migranten beschleunigt werden soll. Ausländer, denen kein Flüchtlingsstatus gewährt wird, sollen innerhalb von vier Monaten abgeschoben werden. Die Behörden werden Asylanträge von Migranten aus 13 Ländern, die Italien als sicher eingestuft hat, künftig nicht annehmen. Dabei handelt es sich um Marokko, Algerien, Tunesien, Albanien, Bosnien, die Kapverdischen Inseln, Ghana, den Kosovo, Nordmazedonien, Montenegro, den Senegal, Serbien und die Ukraine.

In Italien sorgen unterdessen Berichte über einen Deal mit einem Drahtzieher des Schleppergeschäftes für Aufregung. Die Tageszeitung L’Avvenire berichtete von einem Treffen zwischen einer italienischen und einer libyschen Delegation auf Sizilien im Mai 2017. In der libyschen Delegation soll Abd al-Rahman al-Milad gewesen sein, der offiziell der libyschen Küstenwache angehört, laut UNO aber einer der prominentesten Drahtzieher des internationalen Schleppergeschäfts sein soll.

Italien war wiederholt vorgeworfen worden, Hinterzimmerdeals mit libyschen Milizen getätigt zu haben.