Seehofer warnt vor Flüchtlingswelle

„Müssen bei den Kontrollen an den EU-Außengrenzen mehr helfen“

Eine eindringliche Warnung vor einer neuen Flüchtlingswelle hat der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) formuliert: Wenn man nicht adäquat reagiere, dann drohe eine Migrationsbewegung wie jene im Jahr 2015 oder sogar eine noch größere, sagte er gegenüber „Bild am Sonntag“.

Er erklärte jedoch auch gleich, wie eine adäquate Reaktion aussehen sollte: Es bedürfe einer gemeinsamen Kraftanstrengung. „Wir müssen unseren europäischen Partnern bei den Kontrollen an den EU-Außengrenzen mehr helfen. Wir haben sie zu lange alleine gelassen.“ 2015 waren mehr als eine Million Menschen nach Europa gekommen.

Zuvor hatte Seehofer wie berichtet nach einem Besuch beim türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan für eine bessere Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens geworben. Dieses sieht vor, dass Migranten, die per Boot von der Türkei nach Griechenland gelangen, in die Türkei zurückgebracht werden. Für jeden rückgeführten Syrer, der illegal eingereist ist, wird ein Syrer aus der Türkei legal in der EU angesiedelt.

Morgen werden sich die EU-Innenminister mit dem Thema Migration befassen. Dann dürfte sich entscheiden, wie viele EU-Staaten sich dem Verteilmechanismus anschließen, auf den sich Deutschland, Frankreich, Italien und Malta im September geeinigt hatten.

Er sieht feste Aufnahmequoten einzelner EU-Staaten für aus Seenot gerettete Migranten auf der zentralen Mittelmeerroute zwischen Afrika, Malta und Italien vor.