Seehofers Abgang auf Raten

Horst Seehofer inszeniert seinen Abgang als Drama in drei Akten: Den Posten des bayerischen Ministerpräsidenten hat er schon (im März) an Markus Söder abgegeben. Am Montag verkündete er seinen baldigen Rücktritt als CSU-Chef, aber auch das Festhalten an der Posten des Bundesinnenministers.

Wann genau er den Vorsitz abgebe, werde im Laufe der Woche mitgeteilt. „Macht man es sofort? Macht man es erst in zwei Wochen?“, fragte Seehofer beim Besuch eines Fahndungs- und Kompetenzzentrums der Polizei in Bautzen.

Favorit Söder

Sein Nachfolger soll auf einem Sonderparteitag Anfang 2019 gewählt werden. Klarer Favorit ist Söder. Manfred Weber ist kein Konkurrent mehr, seit ihn die EVP als Spitzenkandidat für die EU-Wahl im Mai auch ins Rennen um den Posten des EU-Kommissionspräsidenten geschickt hat. Diese Position wäre unvereinbar mit einem führenden Parteiamt.

Sollte Seehofer tatsächlich Innenminister bleiben, säße in der Berliner Regierung an einer weiteren zentralen Position ein Auslaufmodell: Auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) steht vor der Ablöse als Parteichefin.

Seehofer jedenfalls ist fest entschlossen, nur den Parteivorsitz abzugeben: „Das Amt des Bundesinnenministers ist von dieser Entscheidung in keiner Weise berührt“, betonte der 69-Jährige. Angaben aus Parteikreisen, er habe sich in einer Sitzung der engeren CSU-Führung am Sonntagabend bereit erklärt, auch als Innenminister zurücktreten, wies er zurück.

Der Druck auf Seehofer, ganz zu gehen, dürfte jedoch bleiben. Am Montag forderten SPD und Grüne offen auch seinen Rücktritt als Innenminister. Innerhalb der CSU wurde diese Forderung zwar nicht laut, am Vorabend aus der Partei gestreuten Gerüchte vom Totalrückzug lassen jedoch darauf schließen, dass der Abgang auf Raten nicht alle Parteifreunde freut.