Seeleiche: Verdächtiger wollte „kosten“

Kannibalismusverdacht: Polizei fand Teile der unbekannten Frau in Tiefkühltruhe des 63-jährigen Wieners

RUST/WIEN —Der Beschuldigte im Fall der vor knapp drei Wochen im Neusiedler See bei Rust entdeckten, zerstückelten Frauenleiche hatte Teile der Toten eingefroren und habe diese laut seiner Aussage später „kosten“ wollen. Das gab die Staatsanwaltschaft Eisenstadt am Mittwoch in einer Pressekonferenz bekannt. Die Identität des Opfers ist weiter ungeklärt.

Der 63-jährige Seehüttenbesitzer aus Wien soll wie berichtet Ende März das Opfer nahe des Wiener Westbahnhofs kennengelernt haben. Er habe die Frau mit nach Hause genommen. Dort seien die beiden in Streit geraten und er habe sie erwürgt, schilderte StA-Sprecherin Verena Strnad. Dann habe er den Leichnam zerteilt, die sterblichen Überreste von einem Boot aus im See versenkt.

Eine wichtige Rolle bei der Ausforschung des Verdächtigen spielten Leichenspürhunde. „Diese haben im unmittelbaren Bereich der Bootsgarage von unserem Beschuldigten Zeichen gegeben und auch bei der Seehütte“, berichtete Ermittlungsleiter Harald Brenner vom Landeskriminalamt Burgenland (LKA). Außerdem habe sich ein Mann bei der Polizei gemeldet, der erzählte, dass er den Verdächtigen kenne und sich nicht sicher sei, „ob er nicht wieder rückfällig geworden ist“. Bei der Durchsuchung der Wohnung des Wieners wurden DNA-Spuren des Opfers entdeckt.

Der 63-Jährige sei gelernter Drucker, trockener Alkoholiker und war mehr als 20 Jahre lang im Maßnahmenvollzug. Er weise laut Strnad ein „massiv einschlägig getrübtes Vorleben im Bereich der Gewalt und des Sexualverbrechens“ auf. Laut Polizei wird auch zu anderen offenen Straftaten ermittelt.