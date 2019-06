Segelverein sucht Helfer

Die mini12er Segelboote, die praktisch nicht kentern können, ermöglichen Menschen mit Beeinträchtigung ein Stück Selbstständigkeit. Für einige Ausflüge des Integrativen Segelvereins in diesem Sommer am Traunsee werden noch Helfer gesucht.

Der Integrative Segelverein mini12 ermöglicht Menschen mit geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen ein Segelerlebnis am Traunsee. In kleinen, speziell dafür umgebauten Segelbooten können die Teilnehmer selbstständig unter Anweisung eines Betreuers segeln. Für viele bedeutet das ein Erlebnis von Autonomie, die im Alltag nicht möglich ist. Um das Angebot aufrecht zu erhalten, braucht der Verein in diesem Sommer noch ehrenamtliche Unterstützung von segelbegeisterten Helfern.

Unbändige Freude

„Das war der schönste Tag in meinem Leben“, sagt eine Teilnehmerin beim Anlegen am Gmundner Traunseeufer. Auch die Kinder des Vöcklabrucker Vereins 46+1, Down Syndrom oder Klienten des Feichtlgutes in Ohlsdorf durften dank des Segelvereins mini12 schon großartige Segeltage erleben. Spaß am Segeln, das Gefühl der Unabhängigkeit – für die Zeit im Segelboot erhalten Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen ein Stück Souveränität und Lebensfreude.

2018 wurde der Verein vom OÖZIV mit dem Inklusionspreis „Complemento“ ausgezeichnet. „Zu erleben, welche Freude unsere Teilnehmer an so einem Segeltag haben und mit welcher Begeisterung sie dabei sind, ist für unsere ehrenamtlichen Helfer und Vereinsmitglieder das Schönste an diesen Tagen,“ schwärmt Obmann Peter Farbowski.

Der Verein ist auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen. Wartung und Pflege der Boote, Spezialausbildungen der Betreuer und barrierefreie Unterkünfte sind nötig und werden ausschließlich durch Spenden finanziert. Hilfe ist aber auch bei der Durchführung der Veranstaltungen gefragt. „Besonders freuen wir uns, wenn uns erfahrene Segler unterstützen, aber auch jeder, der einen Bezug zum Segelsport hat und uns tageweise unterstützen möchte, ist herzlich willkommen“, so Farbowski.

Für mehrere Termine diesen Juli werden noch Segler gesucht. Interessierte Helfer können sich bei Brigitta Wintersteiger Tel. 0699/10968494 oder per E-Mail: brigitta.wintersteiger@gmx.at melden.