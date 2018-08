Sehenden Auges blind

Von Philipp Wagenhofer

In seinem Film „Hamam“ zelebrierte er den geheimnisvollen und auch schwülen Zauber des Orients samt homoerotischen Akzenten. Letztere waren auch in „Die Ahnungslosen“ Thema. Der türkische Regisseur Ferzan Ozpetek ist halber Italiener, lebt seit langem in Europa, hat sein Handwerk als Assistent bei italienischen Filmemachern gelernt und hat mittlerweile Kultstatus. Mit „Das Geheimnis von Neapel“ liefert der 59-Jährige nun einen Mystery-Krimi in schwüler, die neapolitanische Kultur abfeiernder Atmosphäre.

Religion und Wissenschaft, Aberglaube und Vernunft

Gleich zu Beginn taucht Ozpetek in ein opulentes Ritual, „figliata“ genannt, das — durch einen Schleier — einen gebärenden Mann zeigt. „Der Schleier ist das perfekte Bild für eine Stadt, in der Religion und Wissenschaft, heidnische Bräuche und das Christentum, Aberglaube und Vernunft friedlich nebeneinander existieren“, so der Regisseur über Neapel. Die Pathologin Adriana (Giovanna Mezzogiorno) ist Kulminationspunkt mysteriöser Ereignisse. Nach einer leidenschaftlichen Nacht mit dem viel jüngeren Andrea (Alessandro Borghi), den sie auf einer Party kennenlernt, kommt dieser am nächsten Tag nicht zum vereinbarten Treffpunkt im archäologischen Museum. Kann er auch nicht. Andrea landet mit herausgerissenen Augen auf dem Seziertisch von Adriana. Man verfolgt mit Argusaugen das folgende Eintauchen der traumatisierten Frau in innere Welten. Argus, in der griechischen Mythologie auch Argos genannt, war ein Ungeheuer mit Augen am ganzen Körper, das alles um sich wahrnehmen konnte. Das Auge ist in vielerlei Hinsicht in diesem Streifen vertreten. In einer Szene geht ein Trupp Blinder die Straße entlang.

Sehenden Auges gerät Adriana in einen Strudel aus Sehnsüchten, Parallelwelten und Traumata aus der Kindheit, die sich auf geheimnisvolle Weise verbinden. All diese Puzzleteilchen werden zu einem Gesamtbild, dessen Erkundung sich bedingt auszahlt.

Die Kamerafahrten von Gian Filippo Corticelli, etwa zu Beginn, wenn man Unheil verheißend eine Marmortreppe entlanggleitet, sind hervorragend und die Bilder von Neapel betörend. Und doch zieht sich diese Geschichte, die Kunstraub impliziert, in 113 Minuten recht zäh dahin, ist ein Zwitterwesen, das nicht festgelegt werden möchte, ist Krimi, Melodram, Mystery, auch Thriller. Exzellent ist Giovanna Mezzogiorno, die allen Anforderungen gerecht wird und sich als Adriana völlig in ihrer Liebe verliert. Keine Frage, „Das Geheimnis von Neapel“ ist ein sinnlicher, auch melancholischer Film. Ein magisches Meisterwerk ist er sicher nicht.