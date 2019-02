Seidl führt bei Einzelbewerb in Lahti nach 132-m-Satz

Mario Seidl führt nach einem 132-m-Satz beim Weltcup-Einzelbewerb der Nordischen Kombinierer am Sonntag in Lahti. Der 26-jährige Salzburger geht mit einem Vorsprung von 43 Sekunden auf seinen ersten Verfolger Akito Watabe aus Japan in den Langlauf (15.15 Uhr). Wilhelm Denifl liegt auf Platz acht (+1:36 Min.), Johannes Lamparter auf zehn (+1:45) und Bernhard Gruber auf elf (2:02).