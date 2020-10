Seilbahnbauer Doppelmayr baut weltweit 190 Stellen ab

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr baut im Zuge der Coronakrise weltweit 190 Stellen ab. Am Standort in Wolfurt sind 95 Mitarbeiter betroffen. “Nach mehreren Monaten Kurzarbeit müssen wir jetzt unseren Personalstand an die veränderte Auftragslage anpassen,” sagte Thomas Pichler, geschäftsführender Direktor der Doppelmayr Holding, am Mittwoch. Weltweit beschäftigt Doppelmayr rund 3.400 Mitarbeiter, davon 1.665 in Österreich.

Die betroffenen Mitarbeiter seien bereits informiert. Man sei in Gesprächen, um “sozial verträgliche einvernehmliche Lösungen” zu finden. Im Sommer seien bereits 120 Leasing-Mitarbeiter, die für Spitzenproduktionszeiten eingestellt worden waren, nicht mehr beschäftigt, hieß es weiter.

Der Personalabbau sei eine Konsequenz aus dem erwarteten Umsatzrückgang für die Seilbahnbranche. Bei Doppelmayr rechnet man für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Umsatzrückgang von einem Drittel. “Trotz einiger attraktiver Einzelprojekte reduzierte sich die Auftragslage in den letzten Monaten deutlich, und ein unsicherer Winter mit wenig oder verschobenen Investitionen in Seilbahnen kommt auf uns zu”, so Pichler.

Im Geschäftsjahr 2019/20 sei ein Umsatz von 872 Mio. Euro erzielt worden, nach einem Rekordumsatz von 935 Mio. Euro im Geschäftsjahr davor.