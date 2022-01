100 Tage Landesrätin Michaela Langer-Weninger

VOLKSBLATT: Wenn Sie an den 23. Oktober denken, was fällt Ihnen als Erstes ein?

LR LANGER-WENINGER: Das sind der Moment der Angelobung und die Demut, die ich selbst dabei empfunden habe, aber auch die Freude, die ich an diesem Tag in den Augen meiner Familie gesehen habe. Erst durch die Unterstützung und den Rückhalt, die mir durch meinen Mann und unsere Kinder zuteilwerden, kann ich mich vollends auf meine neue Aufgabe konzentrieren. Auch meinen Eltern, die mich ebenfalls zur Angelobung begleitet haben, bin ich sehr dankbar. Sie haben mein Interesse für Politik von Anfang an gefördert und mir solide Werte sowie eine positive Lebenseinstellung und Arbeitshaltung mit auf den Weg gegeben.

Ihr Resümee der 100 Tage?

Die ersten hundert Tage meiner Amtszeit waren geprägt von Besprechungen mit Experten, Stakeholdern und Mitarbeitern. Es war eine Zeit des Lernens, des Sondierens und des Planens. Ich empfand es als extrem wichtig, mir diese Zeit zu nehmen. Denn ich bin überzeugt: Wer in kurzer Zeit etwas bewegen möchte und neue Akzente setzen will, muss sich vorher ausreichend Zeit zum Orientieren nehmen.

Den Schritt in die Landesregierung schon einmal bereut?

Nein, ich habe die Entscheidung, Landesrätin zu werden und die Konsequenzen, die sich daraus für mein Leben und das meiner Familie ergeben, genau durchdacht. Ich denke, ich kann in diesem Amt viel bewegen – und will es auch. Die Herausforderungen, vor denen die Land- und Forstwirtschaft steht, mit steigenden Betriebsmittelkosten und sinkenden Einkommen sowie die vielfältigen Aufgaben des ländlichen Raumes und der Gemeinden waren großer Ansporn für mich, diese Bereiche mitgestalten zu wollen und auf die brennenden Fragen Antworten zu geben. Als Bäuerin weiß ich, dass harte Arbeit auf gutem Boden Früchte trägt – Oberösterreich ist definitiv ein guter Boden und ich bin bereit, hart zu arbeiten.

Wie sehr hat Sie Corona in Ihrer Arbeit behindert?

Corona hat einiges schwieriger gestaltet, aber behindert hat mich die Pandemie nicht wirklich. Besprechungen und Veranstaltungen wurden, wenn nicht anders möglich, vor den Bildschirm verlegt. Auch Auswärtstermine konnten vielfach auf einen späteren Termin verlegt werden. Dennoch freue ich mich schon sehr endlich wieder zu Veranstaltungen rausfahren zu können und somit direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Gerade die Gemeinden sind durch Corona massiv gefordert. Wie viele Bürgermeister haben Ihnen Ihr Leid schon geklagt?

Unsere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister sind nicht der Typ zum Jammern. Sie gehen mit gutem Beispiel und großem Engagement auch in schwierigen Zeiten voran. Nicht umsonst genießen sie so großes Vertrauen in der Bevölkerung. Einer aktuellen Studie zufolge vertrauen zwei Drittel der Bevölkerung den Ortschefinnen und -chefs sowie ihrer Politik. Als Gemeinde-Landesrätin hier unterstützend an der Seite der Kommunalpolitiker zu stehen, macht mich stolz. Ich will das Vertrauen der Menschen in ihre Gemeinden und die regionalen Strukturen weiter ausbauen. Starke Regionen, mit reichem Gesellschafts- und Vereinswesen sowie florierender Landwirtschaft sind mein Ziel. In diesen Tagen starte ich mit Bürgermeister-Sprechtagen. Das sind wichtige Termine, um Entscheidungen voranzubringen.

Und was kann das Land und ihr Ressort tun?

Viel, die Frage ist eher, wo man anfängt. In den vergangenen hundert Tagen konnte ich mir dahingehend aber bereits viele Gedanken machen und gemeinsam mit meinem Team konkrete Zielvorgaben definieren. Wir müssen die Regionen stärken. Der Trend zum Wohnen am Land, zum Home-Office, die fortschreitende Digitalisierung und auch das Bewusstsein für regionale Lebensmittel kommen uns da entgegen. Diese Entwicklung und die Chancen, die sich daraus ergeben, will ich nutzen. Jetzt besteht die Möglichkeit, einen gesellschaftlichen Wandel einzuläuten – einen Wandel, von dem Umwelt, Wirtschaft aber auch die Menschen selbst profitieren können. Meine Aufgabe sehe ich darin, Lösungswege sowie innovative Konzepte aufzuzeigen und anzubieten. Das fängt beim Bauen an und hört bei Versorgungssicherheit auf.

Sie sind auch für die Jagd zuständig und die ersten 100 Tage gelten in der Politik als Schonfrist. Rechnen Sie nun mit einer politischen Hetzjagd, oder ist das politische Klima besser als sein Ruf?

Um im Wald und bei Metaphern zu bleiben: Ich glaube, in der Politik wie auch im Leben bewahrheitet sich der Spruch: Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Mein Motto war stets: Hart in der Sache, verbindlich im Ton. Diesen Weg will ich weiter beschreiten. Dass die Parteien und auch die einzelnen Politiker nicht immer einer Meinung sind, ist klar. Sie müssen es aber auch nicht. Demokratie lebt vom Diskurs, einem wertschätzenden Austausch und sinnvollen Kompromissen. Aus Prinzip aber überall auf Konfrontation zu gehen und seinen Standpunkt danach anzupassen, welcher gesellschaftliche Wind gerade weht, geht am Sinn und Zweck von Politik und der gesetzgeberischen Tätigkeit vorbei. Dazu werden Politiker nicht gewählt und die Bürgerinnen und Bürger sind eines solchen Verhaltens, so nehme ich es zumindest wahr, mehrheitlich überdrüssig. Ich will Sachpolitik betreiben und strecke die Hand zur Zusammenarbeit aus – und erwarte und erhoffe mir Gleiches auch von den anderen demokratisch gewählten Vertretern des Oö. Landtages.