„Seit ich zu den Anonymen Alkoholikern gehe, bin ich trocken“

LINZ – Rund 20 Prozent der Bevölkerung sind von intensivem Alkoholkonsum und den negativen Folgen betroffen – entweder als Trinker – überrepräsentiert sind dabei Manager, Beamte, Hausfrauen und Pensionisten – oder als Angehöriger.

Oft dauert es viele Jahre bis sich Alkoholiker ihre Krankheit eingestehen. Anlässlich des 45-jähriges Bestehens der Selbsthilfegruppe „Anonyme Alkoholiker“ in Linz und des 30-jährigen in Ried schilderten am Freitag Betroffene im KH der Barmherzigen Brüder in Linz wie sie der Teufelsspirale entkommen sind.

Scheidung und Lügengeschichten

Andreas kam als Lehrbub mit dem Alkohol in Kontakt, die erste Ehe ging durch das Trinken in die Brüche. Als Außendienst-Mitarbeiter musste er zunehmend mehr erfinderisch werden, wenn er einen Termin absagen musste, weil er eigentlich „Blau“ war. „Das ständige Lügen war extrem anstrengend“, schildert er. Als er nach einer lustigen Geburtstagsfeier ein komplettes „Black-out“ hatte, ging ihm ein Licht auf. Schon der erste Besuch bei den „Anonymen Alkoholikern“ (AA) war für ihn ausschlaggebend, seit 23 Jahren kein Glas mehr anzurühren. Ähnliches erzählt Magdalena, die vier mehrwöchige Entzüge hinter sich hatte, aber erst durch die Wertschätzung, die ihr bei den AA entgegengebracht wurde, vom Alkohol dauerhaft wegkam. Auch Angehörige von Trinkern brauchen oft Jahre, bis sie sich eingestehen, ko-abhängig zu sein. Für sie gibt es die Gurppe „Al-anon“, für Kinder „Al-ateen“.

„Verleugnen, Verheimlichen und die Schuldfrage tauchen auf“, weiß Daniela Buder, klinische Psychologin im KH der Barmherzigen Brüder und AA-Obfrau. „Wichtig ist, dass sich die Angehörigen nicht zu Helfershelfern machen, denn das vermindert für den Trinker die Konsequenzen seines Handelns“.