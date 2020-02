Sektionschef traf Casinos-Beschuldigte – Zadic erteilt Rüge

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) hat dem mächtigsten Beamten ihres Ressorts eine Rüge erteilt. Die Strafrechtssektion von Christian Pilnacek erhielt laut “Kronen Zeitung” eine Weisung, dass Treffen mit Beschuldigten in Zukunft zu unterlassen sind. Hintergrund ist ein Treffen Pilnaceks mit den Aufsichtsräten Walter Rothensteiner und Josef Pröll, beide Beschuldigte in der Causa Casinos.

Der oberste Beamte für Strafsachen soll die Casinos-Aufsichtsräte Rothensteiner und Pröll vor kurzer Zeit in seinem Büro empfangen haben. Die beiden werden in den Ermittlungen um die Postenschacher-Affäre bei den Casinos Austria als Beschuldigte geführt, auch Hausdurchsuchungen gab es bei ihnen. Für beide gilt die Unschuldvermutung. Laut “Krone” bat Rothensteiner Pilnacek um das Treffen – der Strafrechts-Chef hat die Fachaufsicht im Postenschacher-Verfahren inne.

Zadic reagierte mit einer offiziellen Weisung an Pilnaceks Strafrechtssektion. Inhalt der Rüge: Das Treffen sei nicht in Ordnung gewesen, es solle keine weiteren derartigen Verabredungen geben. “Jeder Anschein einer bevorzugten Behandlung muss vermieden werden”, wird Zadic in dem Bericht zitiert. “Deshalb erging eine allgemeine Weisung an die Strafrechtssektion, dass Treffen mit Beschuldigten künftig zu unterlassen sind.”

Pilnacek zeigte sich laut “Krone” verwundert über die Aufregung. Es sei “absurd”, jemanden im Ministerium zu empfangen, wenn man vor hätte, Beeinflussungen vorzunehmen, so der Beamte.

Heftige Kritik an Pilnacek kam von der FPÖ und den NEOS. Die NEOS forderten die sofortige Abberufung Pilnaceks als Fachaufseher beim Casinos-Postenschacher-Verfahren. “Ein Klaps auf die Finger reicht bei einem derartigen Skandal sicher nicht aus”, meinte die Abgeordnete Stephanie Krisper.

Die FPÖ halten sogar eine Abberufung Pilnaceks als Sektionschef für nötig. Pilnacek habe bereits mehrfach “in bedenklicher Weise Einfluss auf Ermittlungen genommen”, kritisierte die FPÖ am Dienstag. “In jedem dieser Fälle liegt der Verdacht nahe, dass die Schonung ÖVP-naher Personen ein Motiv gewesen sein könnte”, ortete Ex-Generalsekretär Christian Hafenecker Ungereimtheiten. “So jemand ist an der Spitze der Strafrechts-Sektion nicht länger tragbar”, sagte er und forderte Zadic auf, ihn dieser Funktion zu entheben oder jedenfalls nicht zu verlängern, wenn heuer die neuerliche Ausschreibung ansteht.

Die Weisung von Zadic als Reaktion auf das Treffen sei “entschieden zu wenig”, betonte auch NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper am Dienstag. Sie forderte die Justizministerin auf, Pilnacek nicht nur von diesem Fall abzuberufen, sondern ihm generell die Fachaufsicht zu entziehen. Es sei “höchst unverantwortlich und brandgefährlich” für Rechtsstaat und Demokratie, wenn der Eindruck entstehe, Polit-Promis bekämen ein besonderes Service durch allerhöchste Justizbeamte, sagte Krisper. Die NEOS hätten daher eine parlamentarische Anfrage eingebracht, um Näheres über das Treffen zu erfahren.