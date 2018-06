Selbstmordattentäter tötete in Kabul zwölf Menschen

Ein Selbstmordattentäter hat sich vor einem Ministerium in der afghanischen Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt und nach Angaben der Regierung mindestens zwölf Menschen in den Tod gerissen. Der Anschlag ereignete sich am frühen Nachmittag (Ortszeit) beim Landwirtschaftsministerium, als die Mitarbeiter wegen des muslimischen Fastenmonats Ramadan laut Polizei vorzeitig ihre Büros verließen.

Der Attentäter habe seinen Sprengsatz am Haupttor gezündet und „tötete und verletzte eine Anzahl von Angestellten“. Zunächst bekannte sich niemand zu der Tat.

Erst am vergangenen Montag waren bei einem Selbstmordanschlag auf eine Versammlung von Religionsführern in Kabul mehrere Menschen getötet worden. Die Taliban und die Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“(IS) haben in den vergangenen Monaten ihre Attacken auf die afghanische Hauptstadt intensiviert. Mittlerweile gilt Kabul als der für Zivilisten gefährlichste Ort in dem Land.