Selbsttest-Angebot wird für Events verstärkt

Das Ritterfest und das Pflasterspektakel sind im Juli zwei begehrte Events. Um in puncto Corona optimal auf diese Highlights im Herzen von Linz vorbereitet zu sein, weitet die Stadt das Angebot der beiden Selbstteststraßen im Alten Rathaus aus.

Schon jetzt werde das Testangebot auch bei Touristen mit steigender Tendenz gerne angenommen.

Im Juli gibt es an vier Samstagen – am 10. Juli (Ritterfest) sowie am 17., 24. und 31. Juli (Pflasterspektakel) – Events, die viele Linzer und Besucher aus ganz Oberösterreich sowie internationales Publikum anziehen werden.

Aber auch Tagestouristen können an diesen Samstagen von 10 bis 18 Uhr im Alten Rathaus testen gehen.

Gleichzeitig wird mit 25. Juni das Selbsttestangebot im Design Center eingestellt, da hier die Nutzungszahlen sehr niedrig sind. Alle anderen städtischen Selbsttestangebote bleiben aufrecht.