Selbsttest aus Apotheken

Der Wunsch nach Eigeninitiative beim Testen ist im Vormarsch. Möglich machen dies nun die einfachen Antigen-Schnelltests, wie sie auch in den Schulen zum Einsatz kommen.

Die Apotheke der Barmherzigen Brüder in Linz bietet solche „Nasenbohrertests“ bereits zum Kauf an. Die Anwendung kann sowohl mittels Speichelprobe oder in Form eines nasalen Tests durchgeführt werden.

Damit könne der Schutz im Umgang mit Risikopersonen im Familien- und Freundeskreis im Sinne der Selbstverantwortung erhöht werden, heißt es aus dem Konventhospital. Die Sensitivität der Tests liegt bei 96,49 Prozent.

Die Spezifität der Tests sogar bei 99,03 Prozent. Die Sensitivität zeigt an, ob infizierte Personen durch ein positives Testergebnis erkannt werden. Eine hohe Spezifität bedeutet, dass Gesunde auch ein negatives Ergebnis erhalten.