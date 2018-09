Seltsame Jedermänner & Jederfrauen

Regisseur Josef Maria Krasanovsky versucht, Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ zur Saisoneröffnung des Theater Phönix eine völlig neue Version abzuringen. Premiere feiert die 85-minütige Fassung „jedermann / leben. sterben. schwerkraft“ dann am 20. September.

Die Anforderung sei gewesen, sich dem Thema grundsätzlich zu nähern, sagt Phönix-Chef Harald Gebhartl. „Das ist keine narrative Version, es wird nicht die Geschichte des reichen Mannes erzählt.“ Man zeige seltsame Jedermänner und Jederfrauen. Jedermann sei längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen. „Jedermann sind wir alle in Westeuropa“, betont Regisseur Krasanovsky. „Wir bringen ein theatrales Fresko, aber keine stringente Handlung.“ Und es seien neue Allegorien entwickelt worden, die etwas seltsam wirken, so Dramaturgin Silke Dörner. Jedes Bild sei ein Thema aus diesem Stoff. Auf die Katholikenpropaganda im zweiten Teil verzichte man, meint der Salzburger Regisseur, der mit dem Treiben auf dem Domplatz im Sommer aufgewachsen ist. „Wir befreien das Thema Tod aus dem religiösen Kontext.“ Dazu greife man auch auf Hofmannsthals Urfassung von 1905 zurück. Ansonsten habe er Hofmannsthals Text, der überall Verwendung findet, auf heutige Werte abgeklopft und überschrieben. Der Zustand des Sterbens: ein wahnsinniger Fiebertraum.

Dazu passt der „Prophet“- Sythesizer, den Markus Jakisic für seine ins Absurde gesteigerte Musik verwendet. Ein monumentales Bühenbild verspricht Vincent Mesnaritsch und A. Daphne Katzinger hat allerlei „schräge Figuren einzukleiden gehabt, etwa Tiere“, auch habe sie unübliche Materialien verwendet. Man darf gespannt sein.

Ph. W.