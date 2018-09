Kavanaugh hält an Kandidatur für Supreme Court fest

Trotz Missbrauchsvorwürfen mehrerer Frauen hält der Supreme-Court-Kandidat von US-Präsident Donald Trump, Brett Kavanaugh, an seiner Bewerbung für das höchste US-Gericht fest. „Sie mögen mich in der Endabstimmung besiegen, aber sie werden mich nie dazu bringen aufzugeben“, sagte der aufgebrachte 53-Jährige bei einer Anhörung des Justizausschusses des US-Senats in Washington am Donnerstag.

Kavanaugh wies die Missbrauchsvorwürfe erneut zurück und sprach von einem „kalkulierten und orchestrierten“ Rufmord. „Das ist ein Zirkus“, sagte er. „Die Konsequenzen werden sich weit über meine Nominierung hinaus hinziehen.“ Er sagte zu den Anschuldigungen: „Das zerstört meine Familie und meinen guten Namen.“

bezahlte Anzeige

In einer entscheidenden Anhörung vor dem US-Senat hatte die Psychologie-Professorin Christine Blasey Ford mit ihrem Eingangsstatement begonnen. Ford wirft Kavanaugh versuchte Vergewaltigung vor. US-Präsident Donald Trump schließt eine Abkehr von seinem umstrittenen Richterkandidaten indes nicht mehr aus, sollte dieser „schuldig“ sein. Kurz vor der Anhörung im Senat zu den Vorwürfen sexueller Übergriffe durch den 53-Jährigen sagte Trump, er könne seine Meinung über den erzkonservativen Kandidaten für das Oberste Gericht noch ändern.

Ford hat ihren Vorwurf der versuchten Vergewaltigung gegen Kavanaugh im US-Senat vor laufenden Kameras wiederholt. Sie halte es für ihre „Bürgerpflicht“, über den sexuellen Angriff zu berichten, den der Kandidat von US-Präsident Donald Trump vor 36 Jahren auf sie verübt habe, sagte die 51-Jährige am Donnerstag.

In ihrer live im US-Fernsehen übertragenen Aussage vor dem Justizausschuss des Senats schilderte die Wissenschafterin im Detail die Vorkommnisse während einer Teenager-Party in einem Privathaus im Jahr 1982, bei der Kavanaugh in betrunkenem Zustand über sie hergefallen sein soll. Als sie um Hilfe rufen habe wollen, habe er ihr den Mund zugehalten. „Das hat mir am meisten Angst gemacht“, sagte Ford, die damals 15 Jahre alt war. Sie habe gefürchtet, dass er sie dabei versehentlich ersticken könnte.

Ford stand während ihrer Aussage unter starker Anspannung. Als sie über die angebliche sexuelle Attacke berichtete, atmete sie schwer und schien den Tränen nahe. Das damalige Geschehnis habe sich in ihr Gedächtnis „eingebrannt“, sie später immer wieder heimgesucht und ihr Leben „drastisch“ verändert, sagte sie. Sie werde nie das „laute Lachen“ von Kavanaugh und dessen Freund Mark Judge vergessen, „und wie sie auf meine Kosten Spaß hatten“.

Ford schilderte, dass sie starke innere Hemmungen überwinden habe müssen, um mit ihrem Vorwurf gegen den Richter an die Öffentlichkeit zu gehen. „Ich bin nicht hier, weil ich mir das wünsche. Ich habe große Angst“, sagte sie gleich zu Beginn ihrer Aussage.

Ford wehrte sich zudem gegen den Verdacht, ihre Anschuldigung gegen Kavanaugh könnte politisch motiviert sein. Trump hatte die Vorwürfe gegen seinen Kandidaten für das Oberste Gericht als Kampagne der oppositionellen Demokraten angeprangert. „Ich bin eine unabhängige Person und ich bin niemandes Spielfigur“, sagte Ford dazu. Es liege zudem nicht ihrer Verantwortung, darüber zu entscheiden, ob Kavanaugh das höchstrichterliche Amt verdiene: „Meine Verantwortung ist es, die Wahrheit zu sagen.“

Nach ihrer Eingangserklärung begann eine Befragung der Wissenschafterin durch die Senatoren und die auf sexuelle Gewalttaten spezialisierte Staatsanwältin Rachel Mitchell. Danach sollten Aussage und Befragung Kavanaughs folgen, der die Anschuldigungen energisch zurückweist.

Kavanaugh war im Juli von Trump für den freien Posten am Obersten Gericht der USA nominiert worden. Die Ernennung bedarf der Zustimmung des Senats. Durch die Vorwürfe Fords zieht sich die Nominierungsprozedur nun aber schon länger hin als ursprünglich geplant. Inzwischen meldeten sich noch zwei weitere Frauen mit Vorwürfen sexueller Übergriffe durch Kavanaugh zu Wort.

Der 53-jährige bisherige Bundesberufungsrichter bezeichnete die Anschuldigungen in einer vorbereiten Erklärung für seine Ausschuss-Aussage als „Last-Minute-Schmierkampagne“. Er habe niemals in seinem Leben jemanden sexuell angegriffen.

Trump hat eine Abkehr von seinem umstrittenen Richterkandidaten zuletzt nicht mehr ausgeschlossen. Kurz vor der Anhörung im Senat sagte Trump, er könne seine Meinung über Kavanaugh noch ändern, sollte der erzkonservative Richter „schuldig“ sein. Wie am Rande der UNO-Generaldebatte in New York angekündigt, habe sich Trump die Übertragung der Anhörung an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One auf dem Rückflug nach Washington angesehen. Das gab das Weiße Haus bekannt.

Allerdings hatte Trump zuvor in New York die Anschuldigungen erneut massiv in Zweifel gezogen. Er bezeichnete Kavanaugh als „großartigen Gentleman“ und sagte, er halte die Vorwürfe für „falsch“. Trump begründete dies damit, dass er selber der sexuellen Übergriffe beschuldigt wurde beziehungsweise wird – mehr als ein Dutzend Frauen haben derartige Vorwürfe gegen den Präsidenten erhoben.

In der Umgebung des Kapitols in Washington haben indes mehrere Hundert Gegner und Befürworter von Kavanaugh, protestiert. Demonstranten gegen Kavanaugh hielten Schilder hoch mit Aufschriften wie „Wir glauben Dr. Blasey Ford“. Die Gegenseite warb mit Slogans wie „Bestätigt Kavanaugh“ für eine Berufung des Richters an den Supreme Court.