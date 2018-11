Senioren befürchten einen Anstieg der Kriminalität

LINZ — Österreich ist im internationalen Vergleich ein sicheres Land, auch die Zahl der Anzeigen ist rückläufig. Trotzdem hat in Folge des großen Zustroms an Flüchtlingen im Jahr 2015 das subjektive Sicherheitsgefühl der Senioren gelitten.

So gibt laut einer aktuellen Umfrage des Imas-Instituts ein Drittel in der Altersgruppe 60plus in Oberösterreich an, dass es in ihrem Wohnumfeld Plätze gibt, die man in der Nacht meiden sollte. Weiters hat jeder vierte Senior im Land ob der Enns zu Hause Sicherheitsmaßnahmen gesetzt. Außerdem gehen die älteren Menschen von einer Zunahme der Kriminalität aus. 76 Prozent erwarten ein Ansteigen im Bereich der sexuellen Belästigung, 74 Prozent ein Plus bei Haus- und Wohnungseinbrüchen sowie bei Betrugsdelikten. Als Maßnahmen dagegen wünschen sich die über 60-Jährigen mehr Polizeipräsenz, härtere Strafen und einen Stopp der Zuwanderung.

Selbst einiges für die Sicherheit tun

Angesichts dieser Besorgnis erregenden Umfragewerte startet der OÖ Seniorenbund im kommenden Jahr gemeinsam mit der Polizei einen Sicherheitsschwerpunkt. „Wir wollen insbesondere auch aufzeigen, dass die Menschen für ihre eigene Sicherheit einiges tun können“, sagte Landesobmann LH a.D. Josef Pühringer beim Sicherheitsdialog am Dienstag, bei dem gleichzeitig der Startschuss für die geplanten Maßnahmen fiel. So werde es unter anderem Infomationsvorträge durch Experten auf Orts- und Bezirksgruppenebene geben. Vorgesehen sei weiters der Aufbau eines Expertenpools für Vorträge und Sicherheitsberatung.

Landespolizeidirektor Andreas Pilsl begrüßte die Initiative, die ältere Generation für den Bereich Sicherheit zu sensibilisieren. Auch wenn jetzt der Personalstand der Polizei in Oberösterreich aufgestockt wird, werde es lange dauern, bis sich das subjektive Sicherheitsgefühl wieder verbessert. Eine Verbesserung erwartet sich der Landespolizeidirektor von den 124 zu „Sicherheitsberatern“ ausgebildeten Beamten, die sich um die Probleme der Bürger in ihrem Rayon kümmern.

Für ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer verwies darauf, dass Österreich verstärkt in den Bereich Bildung und Integration investiert werden müsse, um die Bildung von Parallelgesellschaften zu verhindern.

hw