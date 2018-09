Senioren wollen bei Kassen mitreden

Der 1. Oktober ist seit 1990 der „Weltseniorentag“, durch den auf die Situation und die Bedürfnisse älterer Menschen aufmerksam gemacht werden soll. Die Vertreter der politischen Seniorenorganisationen in Oberösterreich nutzen diesen Tag heuer, um erstmals gemeinsam Forderungen zu deponieren. „In der Diskussion um die alternde Gesellschaft muss es einen Paradigmenwechsel geben“, ärgert sich Seniorenbund-Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer (ÖVP) etwa darüber, dass die ältere Generation oft nur als „Kostenfaktor“ gesehen wird. Senioren seien jedoch ein gewichtiger Wirtschaftsfaktor und tragen mit ihrem Engagement das Ehrenamt: „Sie sind ein nicht weg zu denkender Schatz für unsere Gesellschaft.“

Pflegepersonal gesucht

Ein Thema, das alle Seniorenvertreter unter den Nägeln brennt, ist die Angst, dass es nicht ausreichend Pflegepersonal gibt. Es seien jetzt schon Plätze in Heimen „nicht besiedelt“, so Pühringer. Und unisono fordert man auch einen Sitz und Stimmrecht in den Gremien der Kranken- und Sozialversicherungen. Ein Drittel der Beitragszahler werde derzeit nicht selbst verwaltet, so Heinz Hillinger (SPÖ), Landespräsident OÖ Pensionistenverband. Seitens des Seniorenrates werde man am 9. Oktober bei der Regierungsspitze die Mitbestimmung einfordern. Außerdem werde eine Stellungnahme in der Begutachtungsfrist abgegeben, erklärt Seniorenring-Landesobmann LAbg. Walter Ratt (FPÖ). Doris Eisenriegler, Landesobfrau „Die Grünen — Generation plus“, hofft, dass die Seniorenvertreter in OÖ regelmäßig gemeinsame Themen anstoßen.