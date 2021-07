„Seniorenbund ging den Menschen ab“

Der Oö. Seniorenbund weiß, was die ältere Generation bewegt. Denn seit 2018 führt er jährlich eine repräsentative IMAS-Umfrage durch. Dabei habe sich gezeigt: „Wir als Seniorenbund gehen den Menschen ab“, sagt Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer.

Gemeint sind vor allem Angebote zum Erleben von Gemeinschaft. Denn viele Ältere haben unter Einsamkeit gelitten.

Große Zufriedenheit mit oö. Gesundheitssystem

81 Prozent der Befragten sind mit dem Gesundheitssystem in OÖ zufrieden, berichtete Paul Eiselsberg von IMAS International. Vor allem gelte es, die wohnortnahe hausärztliche Versorgung zu sichern, forderte Pühringer Anreize für junge Medizinerinnen und Mediziner.

Auch für die Vorsorgeuntersuchungen müsse es Anreize geben. Und beim „Mammut-Thema Pflege“ brauche es eine Offensive für Pflegeberufe sowie eine Pflegelehre. Derzeit sei man vor allem bei der 24-Stunden-Pflege zu sehr von ausländischen Kräften abhängig.

Weiters legen ältere Menschen großen Wert auf Familie und Freunde. Ein gesunder Lebensstil und regionale Lebensmittel stehen hoch im Kurs.

Besonders im Kampf gegen die Einsamkeit könne der Seniorenbund mit vielfältigen Angeboten punkten, sagte Geschäftsführer Franz Ebner. Man biete auch Möglichkeiten zur Steigerung der Digitalkompetenz: „Denn digitaler Kontakt ist besser als gar kein Kontakt.“

Möglichkeiten zur Gemeinschaft bieten bald zwei Großveranstaltungen: Am 8. Juli findet die Landeswallfahrt in St. Florian statt, es gibt keine Anmeldepflicht und keine Platzbeschränkungen. Und am 16. Juli steigt in Wels der Seniorenbund-Landestag.