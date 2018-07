Seniorenchef Pühringer warnt vor Pflegenotstand

Von Harald Engelsberger

Zur aktuellen Pflegedebatte meldete sich am Dienstag Oberösterreichs Seniorenbund-Obmann LH a. D. Josef Pühringer mit ungewohnt drastischen Worten: „Es ist nicht 5 vor 12, es ist schon Punkt 12“, warnte er vor einem Pflegenotstand, der kommen werde, wenn nicht rasch auf den akuten Personalmangel im Pflegeberuf reagiert werde. „Wir müssen heftig in die Pedale treten, wir haben keine Zeit mehr zu warten. Daher appelliere ich an die Bundespolitik, das Thema Pflege im Alter ernst zu nehmen“, ist Pühringer besorgt und weist zudem auf die akuten demografischen, personellen und finanziellen Herausforderungen im Pflegebereich hin. „Das Durchschnittsalter in den Pflegeheimen liegt bei 87 Jahren“, so Pühringer. „Aber die Situation bei den Hochbetagten ist kritisch, die Zahl steigt rasant. Schon in 25 Jahren wird es mehr als 600.000 Hochbetagte in Österreich geben, die Pflege benötigen.“

Lehrberuf Pflege gegen akute Personalknappheit

„Wir wissen heute, dass die derzeit ausgebildeten Pflegekräfte für morgen nicht ausreichen werden, daher muss man überlegen, ob nicht der Lehrberuf Pflege die beste Alternative ist — aber auch nur dann, wenn wir damit sofort beginnen.“ So sei laut Pühringer ein möglicher Zugang, die jungen Menschen in den ersten beiden Jahren nur in der Theorie auszubilden und erst im zweiten Abschnitt auch für die Arbeit mit den Patienten einzusetzen. „Wir brauchen eine schnelle Lösung. Wenn man das übersieht, wird man das Problem in Zukunft nicht bewältigen können“, betont Pühringer. „Noch werden 86 Prozent jener, die auf Hilfe angewiesen sind, in häuslicher Pflege betreut, das wird aber nicht zu halten sein. Daher muss auch die familiäre Pflege entsprechend aufgewertet werden, neben verstärkter Wertschätzung etwa auch mit einer Erhöhung des Pflegegeldes.“