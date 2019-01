Sensation! Erster Flyers-Sieg über Swans

Im siebten Derby war es soweit — „David“ Flyers Wels brachte „Goliath“ Swans Gmunden erstmals zu Fall. Die Hausherren bewiesen im Schlussviertel den längeren Atem — 83:75. Gmunden bleibt weiter Basketball-Tabellenführer, Wels machte zum Abschluss des Grunddurchgangs wichtige Punkte im Play-off-Rennen.

Dass ein Basketballerby nichts für Schwächlinge ist, war hinlänglich bekannt — den Beweis trat gestern einmal mehr Enis Murati an. „Wahrscheinlich Nasenbeinbruch“ lautete die erste Diagnose nach einem Zusammenstoß des Gmunden-Spielmachers mit dem Welser Addison Spruill kurz vor der Halbzeit. Kurz darauf später stand der 30-Jährige aber wieder am Feld, erzielte am Ende 11 Punkte, konnte die Pleite aber nicht verhindern.

Und was brachte Center Milovan Draskovic bei seinem Swans-Debüt gegen den Ex-Verein zusammen? Vier Punkte, vier Fouls in 11:46, war ein Fremdkörper.t.h.