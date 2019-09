Sensationeller Aufstieg

Eine kleine Sensation ist der Damen-Mannschaft des Tennisvereins UTC Scherb Rainbach gelungen: Sie spielt im kommenden Jahr in der Bundesliga (allgemeine Klasse). Nach Siegen über Bludenz (6:1) und über Schwaz in Tirol mit 5:2 haben die Rainbacherinnen eine Premiere geschafft: „Erstmals in der jüngeren Vergangenheit ist es einer Mannschaft aus dem Bezirk Freistadt gelungen, in diese höchste Spielklasse aufzusteigen“, ist Obmann Bernd Haubner stolz. Er freut sich über „ein Ergebnis kontinuierlicher sportlicher Arbeit“ und dankt den Spielerinnen sowie Sportchef Reinhard Kreindl.