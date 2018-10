Serbien erstmals Damen-Volleyball-Weltmeister

Das serbische Volleyball-Nationalteam der Damen hat sich am Samstag erstmals den WM-Titel gesichert. Im Finale in Yokohama gab es einen 3:2 (-21,14,-23,19,12)-Erfolg über Ex-Champion Italien. Serbien hatte im Vorjahr auch EM-Gold erobert und bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 Silber geholt. Für Titelverteidiger USA blieb nur der fünfte Rang.

Ergebnisse Volleyball-WM Damen in Japan:

Finale (in Yokohama): Serbien – Italien 3:2 (-21,14,-23,19,12); Um Platz 3: China – Niederlande 3:0 (22,19,14); Um Platz 5: USA – Japan 3:1 (23,16,-23,23)