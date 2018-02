Serbischer Präsident Vucic trifft Van der Bellen und Kurz

Der serbische Präsident Aleksandar Vucic wird am Freitag in Wien erwartet. Zum Auftakt des Staatsbesuchs wird Vucic von Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren begrüßt. Zu Mittag ist ein Pressegespräch der beiden Präsidenten geplant. Am frühen Nachmittag trifft Vucic, der zwischen 2014 und Ende Mai 2017 Ministerpräsident war, auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Das Arbeitsgespräch ist für 15.15 Uhr angesetzt, anschließend sind Pressestatements vorgesehen. Auch ein Treffen mit Parlamentspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) ist geplant. Am Donnerstag traf sich Vucic bereits mit Wirtschaftsvertretern.

Gleich nach der Nationalratswahl Mitte Oktober hatte Vucic seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die guten Beziehungen zwischen Serbien und Österreich in Zukunft noch besser sein würden. Vor allem während der EU-Ratspräsidentschaft Österreichs in der zweiten Jahreshälfte rechnet der EU-Beitrittskandidat Serbien mit starker Unterstützung Wiens. Belgrad ist bemüht, 2025 EU-Mitglied zu werden. Die Europäische Union hat mit Serbien bisher zwölf von 35 Beitrittskapiteln geöffnet, zwei wurden vorläufig auch geschlossen.