Serie von mysteriösen Bombendrohungen in Belgrad

Eine Serie von anonymen Bombendrohungen sorgt für Beunruhigung in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Am Dienstag wurden fünf Einkaufszentren in verschiedenen Teilen der Stadt bedroht, teilte die Polizei mit.

Auch eine große Sportanlage und ein Studentenheim waren betroffen. Die Polizei veranlasste die Evakuierung der Gebäude und Anlagen. Die Bombendrohungen erfolgten über anonyme Mails, deren Herkunft nicht nachverfolgbar war.

Bereits am Montag hatten anonyme Bombendrohungen dazu geführt, dass 173 Schulen in ganz Belgrad evakuiert werden mussten. Bei anschließenden Durchsuchungen wurden jedoch keine Sprengkörper gefunden. Experten rätseln über die Urheber der Drohungen.

Seit März dieses Jahres gab es außerdem immer wieder Bombendrohungen gegen Flugzeuge der serbischen Fluggesellschaft Air Serbia, die sich auf dem Weg nach Russland befanden.

Einmal musste auch der Flughafen Belgrad geräumt werden. In den Wochen danach wurden Einkaufszentren, Schulen und der Belgrader Zoo bedroht. In keinem Fall wurden Sprengkörper gefunden.

Bei den Drohungen am Montag und Dienstag handelte es sich jedoch um die bisher massivste Welle. Ähnliche Drohungen wurden in letzter Zeit auch aus anderen Ländern der Region gemeldet – so etwa aus Montenegro, Bosnien-Herzegowina und Kroatien. Ob Zusammenhänge zwischen den Vorfällen in den einzelnen Ländern bestehen, ist unklar.