Shiffrin gut erholt, aber Schild wittert ihre Chance

Nach der Absage des Riesentorlaufs beginnt das Alpinski-Programm bei den Damen erst am Mittwoch und mit dem Slalom. Es ist ein Rennen, das trotz ihrer Schwächephase unmittelbar vor den Spielen mit Mikaela Shiffrin eine klare Favoritin hat. „Ich habe mich viel ausgeruht, bin hierhergekommen und habe ein bisschen trainiert. Ich fühle mich viel besser, viel mehr wie ich selbst“, so die zehnfache Saisonsiegerin. Sie gewann sieben von zehn Slaloms (inklusive Parallel und City).

Österreichs heißestes Eisen ist Bernadette Schild, die Salzburgerin baut auf den „Flachau-Effekt“. Denn der Rennhang in Yongpyong erinnert Schild durchaus an jenen des Heimrennens, bei dem sie im Jänner Halbzeit-Führende gewesen und am Ende Zweite hinter Shiffrin geworden war. „Ich habe echt gedacht, es ist steiler hier. Und es sind auch die Wellen wie in Flachau drin, über die man beschleunigen muss“, strahlte Schild.

„Wir fünf werden es uns ausmachen“

Schild ist sich deshalb nicht ganz sicher, ob Shiffrin am Mittwoch „unschlagbar“ ist. „Es ist ja nicht steil“, gab sie zu bedenken. „Man darf deshalb auch Petra Vlhova nicht unterschätzen. Auch Frida Hansdotter war sehr konstant“, machte die Schwester von Slalom-Königin Marlies Raich den Favoritenkreis doch deutlich größer. Dazu komme auch eine Wendy Holdener. „Wir fünf haben uns im Weltcup so ein bissl durchgetauscht da vorne, mit Mika voraus natürlich. Es kann immer Überraschungen geben. Aber wenn alles normal läuft, werden wir uns das auch diesmal wieder ausmachen“, ist Schild überzeugt, dass auch sie im Olympia-Slalom zu den Medaillen-Anwärterinnen zählt.Katharina Gallhuber, Katharina Liensberger und RTL-Spezialistin Stephanie Brunner sind hingegen krasse Außenseiterinnen.