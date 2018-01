Shiffrin ist nicht zu stoppen – Schild Zweite

Über drei Jahre haben Österreichs Slalom-Damen kein Rennen mehr gewonnen, der letzte Erfolg gelang Nicole Hosp am 30. November 2014 in Aspen. Und dabei bleibt vorerst es auch, denn Halbzeitleaderin Bernadette Schild (1:51,80 Minuten) wurde im Nachtslalom in Flachau noch von Superstar Mikaela Shiffrin (1:50,86) abgefangen und auf Platz verwiesen. Rang drei ging an Frida Hansdotter (SWE) in 1:52,29, gefolgt von Nina Haver-Löseth (NOR/ 1:53,48). Für Schild war es der insgesamt sechste Podestplatz in ihrer Karriere, zum zweiten Mal wurde die 28-jährige Salzburgerin Zweite. „Ich bin super happy“, strahlte Schild im ORF-Interview.

Shiffrin war aber letztlich unantastbar und feierte ihren 41. Sieg im Weltcup, den 30. im Slalom und den bereits zehnten in dieser Saison.

Zweitbeste Österreicherin wurde Katharina Truppe (1:53,53) als Fünfte, auch Katharina Liensberger (1:53,77) mit Rang acht und Katharina Gallhuber (1:54,10) mit Platz zehn erreichten starke Ergebnisse. Das mannschaftliche Ergebnis rundeten Carmen Thalmann (1:54,75) und Julia Grünwald (1:55.02) mit den Rängen 17 und 19 ab.

Nicht ins Finale der besten 30 hatte es Franziska Gritsch (42.) geschafft, in Lauf eins ausgeschieden waren Katharina Huber, Stephanie Brunner und Michaela Kirchgasser (alle Ö).

Kirchgasser bei Comeback früh out

Die Salzburgerin schied gestern in Flachau schon im ersten Lauf im oberen Teil aus, wurde danach von den Fans aber mit viel Jubel und Applaus ins Ziel begleitet. Kirchgasser hatte sich am 20. Dezember beim Einfahren für den Courchevel-Slalom eine Kreuzbandzerrung und eine Knochenprellung im rechten Knie zugezogen und wird nach dieser Saison ihre Karriere beenden. „Das ist nicht nur ein Österreichrennen, sondern das Heimrennen schlechthin. Dort oben am Start zu stehen und die vielen Menschen zu sehen, ist einzigartig und das habe ich mir gewünscht“, gab sich die 32-Jährige nach dem Blitz-Comeback nach 20 Tagen zufrieden . „Der Ausfall tut jetzt zwar in der Seele weh, aber es war es wert“, so Kirchgasser. Ihr letztes ganz großes Ziel ist nun die Qualifikation für die Olympischen Spiele, wo sie in der Kombination durchaus Medaillenchancen hätte.