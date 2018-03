Showdown in der Gummizelle

Von Mariella Moshammer

Ein Albtraum macht seinem Namen richtig Ehre, wenn die Ausweglosigkeit immer mehr zunimmt. Wenn eine Flucht, eine Lösung, die Rettung … zum Greifen nahe ist — und im letzten Moment entgleitet und der Horror noch ein Schäufelchen zulegt.

Ähnlich geht es dem Kinobesucher in Steven Soderberghs Thriller „Unsane“ mit der 33-jährigen Britin Claire Foy in der Hauptrolle. Foy, die die Queen — also Königin Elisabeth II. — in der Serie „The Crown“ mimte, legte für diese Rolle in „Unsane“ jegliche vornehme Höflichkeit ab. Als Sawyer Valentini ist sie kein Herzchen, kein liebes Mädchen, keine brave Frau. Sie ist tough und selbstbestimmt. Wenn sie eine Internet-Bekanntschaft mit nach Hause nimmt — die Regeln sind aufgestellt: Sex ja, Kontakt danach nein — und sich plötzlich von ihrem potenziellen Liebhaber wegreißt, gegen die Wand rennt und sich dann schluchzend ins Badezimmer und zu ihren Medikamenten rettet, ist klar: Da stimmt etwas nicht mit der jungen Frau. Grund für ihre Panik ist David Strine (Joshua Leonard), ein Mann, der sich in Sawyer so etwas wie „verliebt“ hat und sie seit zwei Jahren stalkt. Obwohl sie in eine andere Stadt geflüchtet ist, alles tut, um ihn loszuwerden, spielt ihr ihre Psyche einen grausigen Streich. „Ich bin nicht rational“, analysiert sie bei einer Psychologin selbst jene Momente, in denen sie Strine, der ihr Leben zur Hölle gemacht hat, in jedem Mann erkennt.

Der Albtraum Hollywoods

Dieser Besuch bei der Psychologin wird Sawyer zum Verhängnis. Sie landet in der Klapse, in der geschlossenen. Wird eingesperrt mir den „richtig“ Verrückten, jeder Versuch, zu beweisen, dass sie nicht irre ist, zieht ihre metaphorischen Ketten noch enger. Auch ihre Mutter kann ihr nicht helfen, … aber es geht noch schlimmer: Denn plötzlich sieht Sawyer, wer da als Pfleger die Medikamente verteilt …

Zum Inhalt kann hier eigentlich nicht mehr verraten werden, außer, dass Soderbergh das Prinzip „schlimmer geht immer“ bis in die Gummizelle und darüber hinaus auskostet.

Realität und Fiktion, Wahrheit und Wahn … Soderbergh wühlt zwischen diesen Polen, verspinnt sich aber nicht darin und strapaziert den Zuseher auch nicht über die Maßen mit Unsicherheiten. Oft sind es Kleinigkeiten, die er mit seinem Smartphone einfängt, die Zweifel an der einen oder anderen Version des „wahren“ Verlaufes der Geschichte streuen. Ja, richtig gelesen, Steven Soderbergh, der in seiner Karriere schon so ziemlich alles gedreht hat, hat den Film mit einem iPhone aufgenommen und erzeugt damit eine stimmige Atmosphäre. Gleichzeitig spielt Soderbergh hier ein gelungenes Spielchen mit den Möglichkeiten der heutigen Technik und dem damit verbundenen Machtverlust der großen Filmstudios. Ja, so sieht Hollywoods Albtraum aus.