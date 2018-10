SHV Eferding muss Heim wegen fehlendem Personal schließen

EFERDING – Der Mangel an Pflegekräften zwingt den Sozialhilfeverband (SHV) Eferding zu einem drastischen Schritt. Zur vorzeitigen Schließung des Pflegebereichs im Bezirksseniorenheim Leumühle in Pupping, in dem derzeit noch 31 der 46 Plätze belegt sind, obwohl die Nachfrage nach weiteren Heimplätzen gegeben wäre. Ursprünglich sollte das Heim erst mit der Fertigstellung des neuen Bezirksalten- und Pflegeheims Alkoven zugemacht werden. Ende 2021 soll dort in unmittelbarer Nähe des Instituts Hartheim ein Neubau mit 80 Dauer- und vier Kurzzeitpflegeplätzen in Betrieb genommen werden.

Trotz intensiver Bemühungen von Vorstand und Geschäftsstelle sei es in den vergangenen Monaten nicht gelungen, ausreichend Personal zu rekrutieren, so dass eine Betreuung entsprechend des vorgegebenen Mindestpflegepersonalschlüssels nicht mehr gewährleistet war und die Dienstpläne nicht mehr erstellt werden können.

Standortfrage hatte mitgespielt

SHV-Obmann Christoph Schweitzer erklärt sich die Schwierigkeit der Personalsuche im VOLKSBLATT-Gespräch auch damit, „dass lange Zeit nicht klar war, was mit dem in die Jahre gekommenen Haus passiert“. Umso zuversichtlicher ist er, nachdem die Entscheidung für den Neubau in Alkoven gefallen ist, dass bis zur Eröffnung ausreichend Personal gefunden werden wird. Noch 2019 soll der Spatenstich für das neue Haus erfolgen.

Ein Teil der Bewohner der Leumühle wird samt Personal diesen Herbst nach Eferding und Hartkirchen übersiedeln, die andere Wohngruppe muss außerhalb des Bezirks, in den Heimen in Peuerbach und Waizenkirchen untergebracht werden.