Sichere Familienkutsche

Von Oliver Koch

Für den Transit von A nach B kann man gerne eine Ford Transit nehmen, der vermutlich allen Nutzfahrzeug-Lenkern bestens geläufig ist. Aber daneben gibt es auch noch den Tourneo, der auf derselben Plattform aufbaut – nur handelt es sich dabei um einen Pkw; genauer gesagt einen Hochdachkombi. Will heißen: Fünf Sitze, 708 Liter Stauraumvolumen, Schiebetüren, sowie entweder einem Einliter-Benzinmotor oder einem 1,5-Liter-Dieselaggregat. Der Startpreis beträgt dabei gut 16.000 Euro in der Ausstattungslinie Trend. Wer´s etwas hochwertiger angehen will, greift zur Titanium-Version und mit ein paar Extras lässt sich der Hochdachkombi um knapp 20.000 Euro erwerben.

Typenschein Ford Tourneo Courier 1,0 EcoBoost 100 PS Titanium Preis: ab € 18.104,30 inkl. Steuern und Abgaben; Testwagenpreis € 19.830,50 inklusive Metallic-Lackierung € 441,-, Winter Paket 2 € 352,80, Parkpilot vorne und hinten € 504,- und Radio-Paket € 428,40; einen Ford Tourneo Courier (1,0 EcooBoost Trend) gibt es ab € 16.190,-

NoVA/Steuer: 6 %/ € 364,56 jährlich

Garantie: 2 Jahre ohne km-Begrenzung, danach weitere 3 Jahre bis maximal 100.000 km, 12 Jahre gegen Durchrostung

Service: alle 30.000 km oder alle 2 Jahre Technische Daten:

Motor: R3, 12V, Turbolader, 998 cm³, 73,5 kW/100 PS bei 4500 U/min, max. Drehmoment 170 Nm bei 6000 U/min

Getriebe: Sechsgangschaltung

Antrieb: Frontantrieb

Höchstgeschwindigkeit: 173 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: 14,1 s

Leistungsgewicht: 12,5 kg/PS

MVEG-Verbrauch: 6,3/4,9/5,4 Liter

VOLKSBLATT-Testverbrauch: 7,3 Liter

CO2-Ausstoß: 122 g/km

NOx: 0,0268 g/km; Euro 6d-TEMP Eckdaten:

L/B/H: 4157/1764/1784 mm

Radstand: 2489 mm

Eigen-/zul. Gesamtgewicht: 1249/1785 kg

Kofferraum: 708-1656 Liter

Tank: 48 Liter (Benzin)

Reifen: 4 x 195/55 R16 87V auf 16“-Alus Sicherheit:

Regelsysteme: ABS/EBV/ESP/ASR/BA/TSC/EBD

Airbags: 6

Gefertigt wird der Tourneo in Yeniköy (Türkei). Er ist das kompakteste Modell der Modellfamilie. Optisch zeichnet sich der auf 16er-Alus stehende Fünfsitzer in seiner aktuellen Variante insbesondere durch ein modifiziertes Kühlergrill-Design und eine neu gestaltete Frontschürze aus, die Frontscheinwerfer ziehen sich schmal Richtung außen, die sanft ansteigende riesige Frontscheibe verleiht dem Ford eine dynamische Note. Das Heck wiederum fällt senkrecht ab womit deutlich wird, dass der sich auch in der Pkw-Variante als Nutzfahrzeug versteht.

Diesen Nutzen erkennt man auch beim Einstieg in den Wagen. Die ergonomisch verbesserte Kabine erhielt einen neuen Armaturenträger mit einem sechs Zoll großen Farb-Touchscreen. Der Armaturenträger selbst rückte näher an den Fahrer heran und verbessert dadurch die Steuerung des Kommunikations- und Entertainmentsystems Ford SYNC 3. Ein gewisses Transporterflair kann der Tourneo jedoch nicht leugnen, wie die größtenteils mit Plastik ausgelegten Armaturen belegen. Aufholbedarf hat der Tourneo auch bei den Ablagen – auch wenn diese (etwa über den Vordersitzen und in der Mittelablage) vorhanden sind, haben andere Wettbewerber hier mehr zu bieten. In Summe verfügt er über ein funktionales Cockpit mit einem Hauch Individualität, was am besten an der geschwungenen Integration des Touchscreens im Dashboard erkennbar ist.

Das Platzangebot des Hochdachkombis ist darüber hinaus überzeugend. Der 4,16 Meter lange Wagen offenbart vorne ein immenses Gefühl von Weite und Höhe. Hinten genießen die maximal drei Passagiere ebenfalls luftige Bedingungen. So können die Rücksitzlehnen dank eines speziellen Mechanismus besonders leicht im Verhältnis 60:40 geteilt umgeklappt werden. Im Maximalfall ergibt sich dann ein Kofferraum-Volumen von 1656 Liter. Zugleich erleichtern die beiden schon erwähnten seitlichen Schiebetüren den Zugang zur zweiten Sitzreihe.

Bauartbedingt neigt der Hochdachkombi bei zackigem Kurventempo stärker zur Seite als eine Limousine. Die Neigung nimmt aber nicht Überhang oder führt zu einem Aufschaukeln; auch die direkte Lenkung ermöglicht eine exakte Fahrweise. Der hundert PS starke Einliter-Benziner ist auf der gemächlichen Seite angesiedelt, auch wenn sich das nicht unbedingt auf den Verbrauch positiv niederschlägt. Pluspunkte sammelt er wegen seiner feingliedrigen Sechsgangschaltung, wegen des fein abgestimmten Fahrwerks und wegen der standfesten Bremsen. Auch in Bezug auf die aktive und passive Sicherheit – Qualität und Anordnung der Airbags und Kopfstützen, die Arbeit des ESP – sowie die Sicherheit der Kinder gibt es am Hochdachkombi nichts zu bekritteln. Nicht umsonst gab´s beim NCAP-Crashtest die Höchstwertung von fünf Sternen.

Fazit: Praktisch, sicher, gut. Eine entspannte Variante einer Familienkutsche eben.