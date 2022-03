Sichere Häfen für Oligarchen

Die westliche Welt überschlägt sich förmlich mit Sanktionen gegen Russland und der Androhung weiterer Verschärfungen.

Spürbar sind die Strafen bereits allerorts. Allerdings nicht nur in Russland, wo der Rubel binnen Stunden in die Wertlosigkeit stürzte und westliche Restaurantketten ihren Betrieb einstellten.

Auch in der EU, wo die Energiepreise ungeahnte Höhen erklimmen und sogar in China, wo der Ukraine-Krieg das von der Staatsführung vorgegebene Wirtschaftswachstum zu torpedieren droht.

Ebenfalls in den USA, deren Präsident Joe Biden bereits ausrückte, um all die fetten Pickup-Trucks und SUV seiner ebenfalls nicht untergewichtigen Landsleute mit Hunderten Millionen Steuerdollars am Laufen zu halten.

Kaum Treffsicherheit

Wen die Sanktionen hingegen nur kaum treffen, sind genau jene, für die sie gedacht waren. Nämlich der Oligarchenzirkel und die engsten Vertrauten von Wladimir Putin, dessen Familie und den Diktator selbst.

Bei Dutzenden Wohnsitzen wird die vorübergehende Beschlagnahme einer Luxusvilla in London oder an der Riviera verkraftbar. Die Hunderte Millionen Euro teuren Luxusyachten sind ohnehin längst aus den Häfen Europas verschwunden, sie ankern, sicher vor dem Zugriff aus Europa oder den USA, auf den Malediven.

Finanzierung gesichert

Über die rein monetären Auswirkungen der Maßnahmen herrscht Einigkeit. Der Rubel fällt, die Inflation steigt, dennoch bleibt die Finanzierung des Ukraine-Krieges gesichert. „Russland zahlt seine Soldaten ja in Rubel. Und Rubel kann die Notenbank drucken, so viel sie will“, erläuterte Ökonom Jens Südekum von der Uni Düsseldorf.

Auch verfügen Putin und die Oligarchen über großzügige Geldreserven, zudem sind diese gewieften Geschäftsmänner nicht um kreative Lösungen verlegen. Kaum hatte etwa die EU den Stahlmagnaten Alexej Mordaschow auf die Sanktionsliste gesetzt, war dessen Vermögen in einer Holding auf den britischen Jungferninseln geparkt. Ähnlich verfuhr Alischer Usmanov, der beim Kauf einer Villa am Tegernsee sowie zwei weiteren Anwesen in Bayern gleich gar nicht offiziell beteiligt war. Dennoch nutzt der Russe die repräsentativen Landsitze recht gerne.

Vergessener Oleg

Noch besser erwischte es Strabag-Großaktionär Oleg Deripaska, dessen Name wurde auf den Sanktionslisten „vergessen“. Dabei ist Deripaska ein Großaktionär von GAZ, einem russischen Automobilhersteller, bei dem unter anderem VW produzieren ließ. Zugleich ist GAZ ein traditionsreicher Rüstungskonzern. Deripaska verdient also am Ukraine-Krieg direkt mit. Auch in Österreich ist Deripaska oftmals zugange. In Lech am Arlberg, wo er gerne Urlaub macht, baute er ein Luxushotel. Diese 30-Mio.-Euro-Herberge gehört mittlerweile einem Cousin.

