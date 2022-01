Sicherheit für Praktikanten am Hof

An den 15 landwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen in Oberösterreich wird neben der theoretischen Ausbildung der derzeit 3.216 Schüler viel Wert auf praktische Erfahrung in Form von Pflichtpraktika auf Bauernhöfen gelegt.

16 Wochen Praktika sind während der dreijährigen Ausbildung zu absolvieren. Um die Sicherheit der Schüler zu gewährleisten, prüft und berät die Land- und Forstwirtschaftsdirektion jährlich rund 150 Betriebe – u.a. in Bezug auf Schutzausrüstung, Sicherheitsvorkehrungen, Maschinenabdeckungen etc. Referatsleiter Stephan Wöckinger: „Die Sicherheit der Jugendlichen steht an oberster Stelle. Aber auch die Praktikumsbetriebe sollen Rechtssicherheit haben.“

Rund 1000 geprüfte Betriebe stehen für Praktika zur Verfügung. Wie wichtig Praktika für Schüler sind, betont Agrarlandesrätin Michaela Langer-Weninger: „Ein Praktikum stärkt die Persönlichkeit, erweitert die Fachkenntnisse und vermittelt ein Verständnis für die Marktzusammenhänge. Außerdem kann ein Praktikum Türöffner zu einer späteren Arbeitsanstellung sein“. Jährlich absolvieren in OÖ 500 Schüler ein Praktikum.