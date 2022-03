Sichtbar machen, was wir spüren

Es ist ein Betrachten, ganz gegen den Trend, den die Kunst von Inge Dick braucht. Hier geht es nicht um ein schnelles Konsumieren, ein Hetzen von Bild zu Bild, die Werke der 80-jährigen Künstlerin wischt man nicht einfach weiter, sie leben von der Zeit.

Dann sind sie ganz intuitiv erfahrbar, der Betrachter erkennt die noch so zarten Farbverläufe und erlebt sie schließlich mehr, als dass er sie bloß sieht.

„So kann man das Wunder des Lichts erleben“

Anlässlich ihres 80. Geburtstages, den Inge Dick 2021 beging, zeigt das Linzer Kunstmuseum Lentos ihren jüngsten Werkzyklus, das vierteilige Projekt „jahres licht weiß“, das zwischen 2012 und 2015 entstand.

Das Thema Jahreszeiten sei ein häufiges in der Kunstgeschichte, betont Lentos-Direktorin Hemma Schmutz. „Inge Dicks Ansatz ist anders und neu.“Die Schau unterstreiche auch, so Kultur-Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer, den „Jahresschwerpunkt, Künstlerinnen in den Vordergrund zu stellen“.

Die in Wien geborene Malerin und Fotografin Inge Dick, die seit langem am Mondsee lebt und arbeitet, „macht sichtbar, was wir eigentlich nicht sehen können, aber spüren“, sagt Kuratorin Gerda Ridler.

Unser Auge zeigt uns weiße Flächen immer in den gleichen Farben, Inge Dick lässt mit einem digitalen Film jedoch jene unglaubliche und natürliche Farbvielfalt erscheinen, die dem Licht inne ist.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter sind mit beeindruckenden Farbverläufen abgebildet, die Ausschnitte von je drei Tagen zeigen, in denen eine Filmkamera auf eine weiße Fläche gerichtet war. Da reicht das Spektrum etwa im Herbst vom satten Orange-Braun des Abends über die Dunkelheit der Nacht, das Grau einer vorüberziehenden Wolke bis zum eisigen Blau des Tageslichts.

„So kann man das Wunder des Lichts erleben“, sagt Inge Dick. Einzelne „kostbare Farben“, wie die Künstlerin sie nennt, die nur Bruchteile einer Sekunde sichtbar waren, werden von Dick für die Schau im Lentos auf 60 x 60 cm große Quadrate gebannt, für die Menschen halt- und sichtbar gemacht.

„Inge Dicks Arbeit ist abstrakt, stellt aber trotzdem die Wirklichkeit dar“, so Ridler. Entstanden ist eine sehr ästhetische und emotionale Schau, die dem Betrachter die wunderbare Stimmung eines beginnenden Sommertages in Erinnerung ruft, die Klarheit einer sonnigen Winterstunde, die Wärme der ersten Sonnentrahlen im Frühling und das dramatische Abendrot im Herbst. Inge Dick „Farben des Lichts“ bis 14. August im Lentos.

Von Mariella Moshammer