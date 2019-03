Sie ist schlicht eine Ikone

Von Mariella Moshammer

Es gibt sie als Kaffeebecher, als Puppe, auf unzähligen T-Shirts, Kosmetiktascherln, Handyhüllen und Einkaufstaschen. Ihr Gesicht ist zur Ikone geworden wie einst jenes von Che Guevara, ihr an den Rapper The Notorious B.I.G. angelehnter Spitzname „The Notorious RBG“ hat sie zur Kultfigur werden lassen, wobei ihre überaus ablehnende Haltung zu Donald Trump einen großen Anteil daran hat. Ruth Bader Ginsburg ist bald 86 Jahre alt und Richterin des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten. Regisseurin Mimi Leder hat das Leben dieser Frau in „Die Berufung“ verfilmt.

Es ist geballte Männlichkeit, die über die Leinwand poltert: Harvard-Studenten, der elitäre Nachwuchs der USA in Anzug und Krawatte und mitten unter ihnen eine junge Frau, Ruth Ginsburg (Felicity Jones), nicht einmal zwei Hand voll Frauen sind es in den 50er-Jahren, die Jus an der renommierten Universität studieren. Dass dieser Weg ein steiniger ist, liegt auf der Hand, die permanente Verachtung der Frauen zu ertragen, fällt als Zuseherin trotz Erwartungshaltung schwer. Sogar Ruths Ehemann Marty (Armie Hammer), ansonsten ein Gatte wie aus dem Bilderbuch, der seiner Frau ein ebenbürtiger Partner ist, lässt sie auf einer Party auflaufen, nimmt die kleinen Demütigungen gegen seine Frau widerstandslos hin.

Ruth schließt die Uni als Jahrgangsbeste ab, als Anwältin findet sie keinen Job, es bleibt die Arbeit als Professorin. Die Jahre vergehen und die kluge Frau findet sich mit überaus wehrhaften Studentinnen in den 70ern. Doch zu einer wichtigen Figur wird ihre Tochter Jane (Cailee Spaeny), die der Kämpferin für fundamentale Frauenrechte eine neue Sicht zeigt und sie dazu bringt, für einen Mann in den Ring zu steigen, der aufgrund seines Geschlechts einen Steuernachlass nicht zugesprochen bekommen hat. Grund: Er hat als Junggeselle seine Mutter gepflegt, eine Rolle, die das Recht nicht für Männer vorgesehen hat.

„Die Berufung“ ist die Geschichte eines Role Models, einer Vorbildfigur, eines Sinnbildes für weibliche Ermächtigung. Dieser Zweck heiligt an vielen Stellen die viel zu dick aufgetragenen Mittel. Das Durchhaltevermögen, das Ruth Bader Ginsburg bereits in ihren Anfängen an den Tag gelegt hat, bricht auch durch den Kitsch, der dem Film anlastet. Was diese Frau geschafft hat, sind bedeutende Risse im Beton der patriarchale Struktur.