Sie nannten ihn „Brückenbauer“

Von Gottfried Kneifel

Während des Krieges war die alte Eisenbahnbrücke auf den genügend breiten Fundamenten zur Seite geschoben und eine neue daneben gebaut worden. „Die alte Eisenbahntrasse war seither unbenutzt, aber die sowjetischen Besatzer setzten sie kurzerhand notdürftig instand und fuhren wieder drüber: „Nix sperren, fahren“, beschreibt Helbich in seiner Biografie die Situation. Leider veranlassten Techniker der nö. Landesregierung wegen Materialermüdung eine Sperre.

15 Millionen Schilling

Helbich drängte als junger Bundesrat 1960 auf einen Neubau, der rund 15 Millionen Schilling kostete. Bau-Landesrat Wenzl und Finanzminister Kamitz rang Helbich je fünf Millionen ab. Die restlichen fünf Millionen wollte der Jung-Mandatar vom nö. LH Johann Steinböck. „Von mir kannst du alles haben, nur kein Geld“, war die Antwort. Doch Helbich ließ nicht locker und marschierte zu Bundeskanzler Julius Raab am Wiener Ballhausplatz. Dort erklärte er in flammenden Worten sein Anliegen und Raab meinte darauf: „I werd schauen!“ Raab fragte daraufhin LH Steinböck: „Was mach‘ ma mit da Mauthausener Bruck‘n?“ Darauf Steinböck: „Nix!“ Raab: “I glaub, da miass ma was moch‘n!“ Zwei Tage später kam der Anruf von Kanzler-Sekretär Haider, dass die Finanzierung der Brücke in Ordnung gehe. Leopold Helbich in seiner Biografie: „So wurden damals politische Beschlüsse gefaßt.“

Nach dieser erfolgreichen Brücken-Aktion in Mauthausen hatte auch die Bevölkerung für eine neue Donaubrücke zwischen Grein (OÖ) und Neustadl (NÖ) mobil gemacht. Seit mehr als hundert Jahren hatten die Greiner eine Brücke gefordert, und der Mann, der die Mauthausener Brücke durchgesetzt hatte, hätte nun die moralische Pflicht, auch den Greinern zur Erfüllung ihrer Brückenträume zu verhelfen. Dazu vereinbarten die beiden regional stark verankerten Politiker Helbich und der sozialistische Bürgermeister von Amstetten Johann Pölz einen Trick, der beide Persönlichkeiten bis zum Tod mit Stolz erfüllte: „In die nächste Bundesstraßengesetz-Novelle boxten wir mittels Initiativantrag eine geringfügige Kilometer-Verlängerung der zur Brücke führenden Bundesstraße hinein. Niemand fiel auf, dass in der Verlängerung der B 119 bis zur B 3 somit der Brückenbau eingeschlossen war.“ So wurde die Greiner Donaubrücke noch vor der Landtagswahl 1967 mit LH Heinrich Gleißner und Bischof Franz Zauner eröffnet.

Ein Musterbeispiel dafür, wie in den Jahren des Wiederaufbaus über die Parteigrenzen hinweg politische Bündnisse geschlossen wurden, wenn es um die Schaffung von besseren Lebensbedingungen ging, hat Helbich beim Bau der Westautobahn bewiesen. Eine eigene A1-Auffahrt war der Traum des Bürgermeisters von St Valentin, Franz Forster, mit dem Helbich zusammen in Kriegsgefangenschaft war. Helbich führte eine Delegation mit allen Fraktionen des Gemeinderates von St Valentin zu LH Leopold Figl, der in NÖ Baureferent war – und nach drei Jahren war die Autobahnabfahrt umgesetzt.

Ratzenböck-Helbich-Plan

Vom damaligen Wohnbau-Manager und OÖVP-Landesparteisekretär Josef Ratzenböck stammte die Idee, für die vorzeitige Rückzahlung von Wohnbaudarlehen mit 90 Jahren Laufzeit kräftige Rabatte zu gewähren. Diese Initiative hat der Bautensprecher im Nationalrat Leopold Helbich aufgegriffen und legistisch umgesetzt: Wer bis Jahresende 1972 ein noch aushaftendes Darlehen zurückzahlt, sollte bei einer Restlaufzeit von mehr als zehn Jahren 30 Prozent weniger zurückzahlen müssen. Der Ratzenböck-Helbich-Plan war mit einem Rückzahlungsvolumen von 750 Millionen Schilling ein Riesenerfolg. Bares Geld, das sofort wieder für die Schaffung von Eigentumswohnungen und Eigenheimen vergeben werden konnte.