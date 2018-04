Sie sehnt sich nach Zweisamkeit

Sie hat sich vor allem am Theater einen Namen gemacht, jüngst startet die aus Ungenach stammende Michaela Schausberger, geboren 1984, auch beim Film durch. Die exzellente Schauspielerin ist jetzt im Thriller „Zauberer“ von Sebastian Brauneis in den Kinos zu erleben.

VOLKSBLATT: Sie spielen die Mutter eines im Wachkoma liegenden Sohnes. Wie schwierig war es, in diese Rolle zu finden?

SCHAUSBERGER: Wir waren viel auf einer Wachkomasta- tion und haben versucht, eine Figur zu finden, die den Menschen gerecht wird. Meine Figur, die Annamaria, ist sehr jung, sie ist mit 16 Mutter geworden. Jakob Eder, der den Mario spielt, und ich haben uns auch mit einer Physiotherapeutin getroffen und probiert, wie es ist mit diesem Spastischen, mit diesen Verkrampfungen. Auf der Wachkomastation haben uns auch Angehörige viel über ihre Schicksalsschläge erzählt.

Es gibt berührende Szenen, etwa wenn die Mutter die Hand des Sohnes führt und die Gitarre mit ihm spielt. Wie viel konnten Sie von sich einbringen?

Es war eigentlich im Drehbuch schon so festgelegt. Die Gitarre und dieses Lied sind im ganzen Film sehr präsent.

Ihre Figur ist — wie viele Figuren im Film — von Einsamkeit geprägt. Ist der Wunsch nach einem Callboy nachvollziehbar?

Angehörige, die so ein Kind pflegen, sind 24 Stunden angebunden. Wenn man da nicht ein super soziales Netzwerk hat und externe Pfleger, dann verliert man jeden Kontakt zur Außenwelt. Viele Freunde und Verwandte entziehen sich dem auch, weil denen das zu viel ist. Bei Annamaria ist der einzige soziale Kontakt die Freundin. Annamaria ist noch eine junge Frau, die mitten im Leben steht und sich natürlich nach einer anderen Zweisamkeit sehnt. Nachdem ich das Drehbuch gelesen hatte, konnte ich das mit dem Callboy nachvollziehen, dass man auch einmal als Frau wahrgenommen werden will.

Es kommt mit Callboy Jürgen zu einer recht intimen Szene. Kostete Sie das Überwindung?

Ja, schon ein bisschen, aber wir haben uns eigentlich alle so sicher gefühlt in diesem ganzen Drehen. Florian Teichtmeister, ich und Sebastian Brauneis haben viel darüber geredet und uns dann auf intime Szenen geeinigt.

Ihre Figur sticht schon irgendwie heraus?

Ich glaube nicht. Das Interessante bei der Figur von der Annamaria ist, dass sie sehr greifbar ist. Es ist eine Figur, die sehr natürlich ist. Das ist vielleicht für viele Kinobesucher eine Möglichkeit, auf die Figur anzuspringen. Aber ich glaube, dass meine Kollegen auch sehr fein rüberkommen.

Sie stammen aus Ungenach, sind am Linzer Landestheater aufgetreten. Was waren Ihre ersten Berührungen mit der Schauspielerei?

Also die ersten Berührungen waren in der Ungenacher Volksschule. Da hatten wir einen supertollen Direktor, der u. a. Chorgesang unterrichtet und uns früh gefördert und gefordert hat. Dann kamen meine ersten Theatererfahrungen mit dem Theater Hausruck. Georg Schmiedleitner ist so mein Schauspielpapa, der hat mich da hineingeführt, erkannt, dass Talent da ist. Und Karl Markovics hat einmal zu mir gesagt: „Willst du wirklich Schauspielerin werden? Na dann: mache es.“ Und dann hab‘ ich mir gedacht: Aha, interessant, man kann Schauspiel wirklich im Hauptberuf machen. Und ich habe diesen Gedanken fortgesetzt. Meine Eltern haben sich über mein Studium der Theaterwissenschaften anfangs mehr gefreut, aber sie haben gemerkt, dass da ein gewisses Talent schlummert und mittlerweile, glaube ich, sind sie auch ganz stolz.

Beim Theatersommer Haag sind Sie als Schauspielerin Stammgast, haben etwa in „Jägerstätter“ und in „Zerbinettas Befreiung“ gespielt. Warum gerade Haag?

Damals war der Gregor Bloéb Intendant und hat einfach angefragt. Ich kannte Stadt Haag vorher nur vom Vorbeifahren. Und dann habe ich dort so ein liebes, gemütliches Städtchen kennengelernt mit so lieben Leuten, dass ich vier Jahre lang geblieben bin.

Sie sind auch im Theater in der Josefstadt präsent. Ist das Theater Ihre Leidenschaft — oder doch Filme wie „Die Hölle“ von Stefan Ruzowitzky?

Ich bin jetzt gerade so beim Hineinschnuppern ins Filmbusiness. So eine schöne, große Rolle wie jetzt im „Zauberer“ habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Ich finde beides — Theater und Film — sehr spannend und hoffe, dass in beiden Richtungen weiter viele Projekte kommen.

Sie haben auch in „Die Bergretter“ mitgespielt. Würden Sie gerne mehr fürs Fernsehen arbeiten?

Fernsehen hat sich sehr gewandelt mit vielen hochprofessionellen Serien. Insofern mache ich gerne was fürs Fernsehen, weil ich das sehr spannend finde. Auch Unterhaltung darf sein, alles hat seine Berechtigung.

Ihr nächstes Projekt?

Ich hatte gerade ein paar Drehtage für David Schalkos „M“. Im Mai und Juni darf ich „Soko Kitzbühel“ drehen. Und mein erstes Kindertheaterstück kommt, darauf freue ich mich schon sehr: „Alice im Wunderland“. Dafür stehe ich mit meiner Schwester Angela auf der Bühne. Und ich bin Teil des Musikkabarettprogramms „Die Suchmaschinen“, an dem ich selbst mitgeschrieben habe.

INTERVIEW: PHILIPP WAGENHOFER