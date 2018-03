„Sie überraschen uns immer wieder“

Von Christoph Gaigg

Man braucht kein großer Prophet sein: Black-Wings-Torjäger Brian Lebler wird sich in der Halbfinalserie gegen Salzburg seinen Vereinsrekord an Saisontoren zurückholen. Derzeit hält der Publikumsliebling bei 45 Treffern und egalisierte damit die Bestmarke von Andrew Kozek 2015/16, ein Törchen fehlt ihm also noch, um wieder alleine an der Spitze zu stehen.

Schon mehr Prophet muss man sein, um den Serienausgang vor dem ersten Duell am Sonntag (17.20, live Servus TV) vorhersagen zu können, wenngleich die Bullen als Favorit gelten. „Es muss von Verteidigung bis Sturm alles zusammenpassen“, weiß Linz-Manager Christian Perthaler.

Definitiv bauen kann er auf den Heimvorteil — obwohl der sechsfache Meister eigentlich Heimrecht hat. Rund 3500 Fans passen in die Salzburger Halle, die Zahl an Gästefans wird im vierstelligen Bereich liegen. „Unsere Fans überraschen uns immer wieder, wie sie es zusammenbringen, Karten zu ergattern. Es werden uns irrsinnig viele Leute begleiten, das wird wie ein Heimspiel“, freute sich Perthaler. „Dort haben wir eigentlich noch nie auswärts gespielt“, grinste Verteidiger Mario Altmann.

Daheim wird die Arena ohnehin aus allen Nähten platzen, die Sitzplatztickets für die ersten zwei Spiele in Linz waren binnen 40 Minuten vergriffen.

Personell können die Wings, die am Spieltag anreisen werden, aus dem Vollen schöpfen, bis auf ein paar Wehwehchen ist alles auskuriert. „Und wenn jemand im Play-off keine blaue Flecken hat, hat er sowieso was falsch gemacht“, sagte Perthaler.