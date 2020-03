Sie weiß, was sie beschädigt

Hinreißende Annäherung an Romy Schneider in der Tribüne Linz

Bühnenlicht flackert, Romy sucht das Blitzlicht und flieht es. 1958 empfängt die Schauspielhoffnung Alain Delon am Flughafen Orly den Weltstar Romy Schneider.

Sie nennt ihn einen „blasierten Affen“, verschenkt bald ihr Herz an diesen leider auch sehr schönen Franzosen. Vor allem die deutsche Presse schäumt. Hat doch Romy als Sissi eben erst dem Land die Illusion von Natürlichkeit und Reinheit des Herzens geschenkt.

Romy mit Hingabe ausgeleuchtet

„Sissi“ verfolgt Romy, aber sie anerkennt die Trilogie auch als Eingangstor zur Weltkarriere. „Romy Schneider — Die Geschichte einer Schauspielerin“ nennt Paula Kühn dezent ihr Theaterstück, das mit Hingabe den Menschen und die Figur Romy ausleuchtet. Premiere war am Mittwoch in der Tribüne Linz, der Beifall für diese intensive, packende Annäherung enorm.

Paula Kühn selbst hat sich mit einer Rücksichtslosigkeit in Romy versenkt, die der echten zur Ehre gereicht. Mit ihrer eigenen Natürlichkeit lebt Kühn den Überschwang der Gefühle aus. Als wüsste diese Frau stets, was sie beschädigt, nimmt sie es doch ungestüm an.

Lieber eine unglückliche Leidenschaft als ein verschnarchtes Glück. Sie kämpft sich zur größten „französischen“ Schauspielerin hoch, schlingert desaströs im Privaten. Eine gewaltige Projektionsfläche, glaubwürdig Romys/Kühns entsetzliche Angst vor der Leere und davor, nicht geliebt zu werden.

Videoeinspielungen des Ensembles (Regiebaby Adrian kommt ungefragt zu ersten Filmehren) verwischen Grenzen zwischen gespieltem und realem Leben. Tom Büning an Kühns Seite kann sich ordentlich austoben. Ein knackiger Delon, ein Romy und ihr Geld gleichermaßen schätzender Daniel Biasini, ein norddeutsch-nüchterner Harry Meyen. Seine komödiantische Lust lebt Büning als Luchino Visconti aus, im Sofa als Regiethron posierend. Eine Karikatur des Meisterregisseurs, ein etwas sadistischer alter Hase, der Romy zusammenputzt. Das Resultat für sie beglückend, endlich Schauspielerin!

160 Minuten ungemein flüssig inszeniert

Regisseurin Cornelia Metschitzer inszeniert in 160 Minuten mit Pause ungemein flüssig. Rosemarie Magdalena Albach, wie Romy bürgerlich hieß, vom Leben, vom Tod geprügelt, hängt an Alk und Tabletten. Meyen erhängt sich, entsetzlich das Sterben des angebeteten Sohns David. Kühn die nackte Verzweiflung, ihre Trauer schnürt einem den Hals zu. Romy macht weiter, „ich bin keine Zuckerpuppe“, verwirklicht ihr Herzensprojekt „Die Spaziergängerin von Sans-Souci“. Ein Jahr nach David, 1982, stirbt auch sie. Delon bestreitet die Selbstmordthese der Klatschpresse. Die Wahrheit? Jedem seine Romy, jene von Kühn eine schillernde, stark-schwache, tief bewegende Figur.

Bis 28. Mai Karten: Tel. 0699/11 399 844