Die Überlieferung schwankt zwischen „Sie werden sich noch wundern, was alles möglich ist“ und „Sie werden sich wundern, was alles geht“, aber der Sinn dessen, was Norbert Hofer nach der Bundespräsidentenwahl gesagt hat, bleibt gleich: Bei der FPÖ kommt man aus dem Wundern nicht heraus. Der einstige Hero HC ist Persona non grata, nach dessen 15-jähriger Obmannschaft verabscheut man plötzlich den Starkult und keiner rund um die Kerntruppe Hofer, Herbert Kickl und Harald Vilimsky will gemerkt haben, dass der Chef als Moralapostel eine Fehlbesetzung war. Zum Wundern ist — in Bezug auf Hofers „besten Mann“ — auch die nunmehrige Betonung des Staatstragenden, denn

Kickl wollte selbst als Minister bei Parlamentsreden sein oppositionelles Gen nicht verleugnen.